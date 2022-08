(VIDEO) EKSPLOZIJE NA PUTINOVOM DRAGOM KRIMU! Rusko blago gori, Ukrajinci likuju: ‘Samo jedan podsjetnik na to kome pripada Krim’

U blizini ruskog vojnog aerodroma na zapadnom Krimu, u utorak je odjeknulo više eksplozija.

Ruske su vlasti objavile da nije bilo žrtava te da je “eksplodiralo streljivo”.

“Streljivo namijenjeno zrakoplovnim snagama eksplodiralo je u skladištu koje se nalazi na području vojne zračne luke Saki, blizu grada Novofedorivke”, stoji u priopćenju ruske vojske.

Međutim, na videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako se nakon snažne eksplozije formira vatrena kugla dok se prema nebu uzdižu gusti stupovi crnog dima.

“Skladište nije bilo meta nikakvog granatiranja, niti pucnjave”, dodaje se u priopćenju, no ne precizira se uzrok eksplozija.

Netom prije toga, lokalne su vlasti izvijestile da je nedaleko od vojnog aerodroma odjeknulo “više eksplozija”, no nisu objavljene pojedinosti o tomu što ih je prouzročilo.

No, zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk danas je na svom službenom Telegram kanalu, prema onome što je napisala, eksplozije kod ruske vojne zrakoplovne baze na anektiranom poluotoku Krimu pripisala napadu ukrajinske vojske.

“Današnje eksplozije u Novofedorivki su još samo jedan podsjetnik na to kome pripada Krim. Pripada Ukrajini”, napisala je Vereščuk.

BREAKING:









Congratulations to 🇺🇦 for striking Crimea for the first time.

They hit something highly explosive at the Saki Airbase.

The secondary explosion could be seen from miles away.









Probably a Tochka-U strike as Saki is nearly 200 km from the front. pic.twitter.com/ZjW2WUmRZu

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2022