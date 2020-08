(VIDEO) EKSPLODIRALO SKLADIŠTE ORUŽJA Smješteno u stambenom naselju u Sudanu

Eksplozija je odjeknula u petak navečer u skladištu oružja u sudanskoj prijestolnici Kartumu, priopćilo je sudansko ministarstvo unutarnjih poslova dodajući da zasad nema izvješća o žrtvama.

Vlasti pokušavaju utvrditi uzrok eksplozije u skladištu sudanskih oružanih snaga na području Al-Shajaraha južno od Kartuma, navodi sudansko ministarstvo.

Reporter agencije dpa koji je bio u blizini rekao je da je eksplozija bila snažna te da je vidio kako je vatra obasjala nebo.

Al-Shajara, područje na kojem se dogodila eksplozija, je stambena četvrt, navodi dpa.

Novinska agencija SUNA je javila da je požar stavljen pod kontrolu, prenosi Reuters.

Očevici su rekli za Reuters da su čuli niz eksplozija.

Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da se šest vozila hitne pomoći uputilo prema mjestu eksplozije, ali da zasAd nema izvješća o žrtvama.

BREAKING – Explosion reported in an ammunition factory in Al-Shajarah, West of Khartoum, #Sudan (Aleph) pic.twitter.com/oLSMYeLLou

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 14, 2020