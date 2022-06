(VIDEO) ‘DODIK JE PRIJATELJ RUSIJE’ Lavrov stavio sve karte na stol. Spominje Hrvate: Zapad radi sve da bi ih na ovo natjerao

Autor: Dnevno.hr

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u velikom intervjuu za Radio-televiziju Republike Srpske poprilično je otvoreno govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu, koju Rusija i dalje naziva ‘specijalnom operacijom’.

Na početku je izrazio mišljenje da je Zapad zapravo prešutio oštrinu problema u Ukrajini te stvorio dojam da se tamo prije 24. veljače, kada je invazija počela, ništa nije događalo.

Govorio je tako o događanjima na Majdanu 2014. godine te svemu što je uslijedilo nakon prosvjeda na glavnom kijevskom trgu. Spomenuo je Minski sporazum koji je, kako kaže, sabotiran, te da je u tom periodu ubijeno 14 tisuća civila.





“To je bila šansa da se očuva teritorijalni integritet Ukrajine, te da ne bi bilo razloga za obranu Donbasa kada bi ovaj sporazum bio ispunjen. Bio je odobren od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i bez obzira na to EU je pljunula na njega i pogazila isto kao Amerika”, rekao je Lavrov, dodavši da je u Donbasu kršeno pravo na korištenje ruskog jezika te optužio kijevski režim za, kako je rekao ‘poticanje neonacističke teorije uz stvaranje bataljuna i jačanje simbola koji su proslavili hitlerovsku njemačku’.

Širenje NATO-a će se loše završiti’

Naglasio je da je Rusija više puta, usporedno sa zahtijevanjem poštovanja Minskog sporazuma, podsjećala Zapad na to da će se njegova politika širenja NATO-a loše završiti.

Lavrov tvrdi da nema sumnje da je Zapad naoružavao Ukrajinu i stvarao bazu kako bi prijetili i suzdržavali Rusku Federaciju.

“Evo zašto mi nismo imali drugog izbora nego da priznamo one republike, koje su morale dobiti od Ukrajine svoj poseban status i ostati u sastavu Ukrajine, odnosno na koje su ukrajinske naoružane snage, tzv. ukrajinski nacionalni bataljuni nastavili agresivni nastup”, ističe on.

‘Ukrajina je moneta Zapada’

Lavrov je rekao da je Ukrajina moneta za potkusurivanje i instrument Zapada kojim pokušava poraziti Rusiju. Tvrdi da njome manipuliraju SAD i Velika Britanija, koje stoje na čelu Zapada i kojem su poslušni NATO i EU, koja je, navodi, izgubila svoju samostalnost.









Podsjetio je na teško naoružanje koje te zemlje šalju Ukrajini.

“I kad Britanci kažu – i mi ćemo dati raketne sisteme, to je jako rizično. Oni izjavljuju da s Rusima ratuju Ukrajinci i ginu Ukrajinci, i kažu – neka ih, neka ginu, a mi im samo dajemo oružje, koje će na kraju krajeva dovesti do smrti još većeg broja Ukrajinaca”, naveo je ministar vanjskih poslova Rusije.

‘Sankcije Rusiji više se odrazile na samu Europu’

Kada je riječ o sankcijama koje su uvedene Moskvi, Lavorv je naglasio da su se posljedice uvođenja sankcija više odrazile na samu Europu nego na Rusiju koja se nakon toga okrenula vlastitim snagama i pouzdanim partnerima.









Navodi da je Rusija već davno izgubila vjeru u pouzdanost i dogovor sa zapadnim kolegama nakon 2014. godine, od uvođenja takozvanih krimskih sankcija.

“I sada nema nikakve sumnje da su se svi ti peti i šesti paketi odrazili na Europu. Rekli ste da tamo pada životni standard, inflacija je u porastu, usporio se tempo porasta i pojavio se pojam “novi siromasi”, naveo je Lavrov. Lavrov je poručio da Rusija od sada i zauvijek ne smije dozvoliti da neke kritične sfere života države i naroda zavise od investicija i tehnologija zapadnih zemalja.

Stanje u BiH

Lavrov je rekao da Zapad pokušava nelegalno poticati djelovanje Sarajeva u donošenju vanjsko-političke odluke bez bilo kakvog uzimanja u obzir mišljenja Republike Srpske i da je to najgrublje kršenje Daytonskog sporazuma.

On je istaknuo da “Zapad radi sve da bi u okviru tzv. reforme biračkog procesa natjerao Hrvate da prihvate da će ih, kao i prije, u zajedničkim institucijama BiH predstavljati Bošnjaci ili ljudi koji su potpuno politički suglasni sa Bošnjacima”.

“Јa ne želim reći da Bošnjaci nisu u pravu u nečemu, ali daytonska načela zahtijevaju suglasnost tri konstitutivna naroda. I, što se tiče samostalnosti BiH, obratite pažnju, Amerikanci imaju posebnog veleposlanika koji je nadležan za provođenje biračkih reformi u BiH, i to u mnogome govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu”, rekao je šef ruske diplomacije.

Dodik je prijatelj Ruske Federacije

Govoreći o očekivanjima Sarajeva da Schmidt nametne odluku i zabrani srpskom članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku kandidaturu na izborima, Lavrov je rekao da bi to bila protuzakonita aktivnost, jer Schmidt uopće nema legitimitet.

Tvrdi, Zapad će pokušati iskoristiti Bošnjake i stvoriti još jedno bezakonje.

“Ono što se radi prema Dodiku je zaista jako uznemirujuće, zato što je on u suštini jedan od vrlo malog broja političara koji se realno bori za daytonske principe. On ništa nije uradio u Republici Srpskoj i u okviru Predsjedništva BiH što je suprotno Daytonskom sporazumu. To upravo rade zapadnjaci i nažalost, to rade Bošnjaci, zato što Zapad želi da iskoristi Bošnjake da bi oduzeo narodima u BiH identitet i pretvorio i Srbe i Hrvate i Bošnjake u neko civilno društvo, kako oni kažu”, naveo je Lavrov.

Govoreći o navodima da je Dodik “Putinov čovjek”, Lavrov je rekao da to nije točno, te da je Dodik prijatelj Ruske Federacije.

“Dodik je naš prijatelj, a mi smo njegovi prijatelji i to je to. Iako Zapad, znate kako se kod nas kaže – svatko priča o onome što ga boli. Zapad ne može ni zamisliti da neka zemlja na Balkanu može biti neovisna, da neki političar na Balkanu može biti neovisan, zato što je Zapad navikao koristiti različite Christiane Schmidtove, kako bi svima upravljao i kako bi sve ucjenjivao i postavljao ultimatume “, zaključio je šef ruske diplomacije za RTRS.