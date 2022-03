(VIDEO) DJEČAK SVIRA KLAVIR, DOK RUSI ULAZE U HARKOV: Sirene su se oglasile, nastala je panika, a on je sjeo i počeo svirati

U trenutku kada su počeli kružiti izvještaji da se ruske trupe približavaju ukrajinskom gradu Harkovu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, zavlada je panika. Sirene su treštale, a ljudi su pokušavali pobjeći.

U cijelom tom kaosu i neizvjesnosti koja događala prošlog četvrtka, jedan dječak u Harkovu sjeo je za bijeli klavir u predvorju hotela i počeo svirati. Tom izuzetno emotivnom prizoru koji lomi srce svjedočila je novinarka Washington Posta Whitney Leaming, koja se nalazi u Ukrajini. Ona je, naime, čula zvuk klavira nekoliko katova iznad u svojoj hotelskoj sobi. Izašla je u hodnik kako bi bolje čula klavir, a zatim je upalila svoju kameru i snimila dječaka kako svira. U svom tom kaosu zvuk klavira novinarku je podsjetio na majčino sviranje dok je bila dijete.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

— Whitney Leaming (@wleaming) February 24, 2022