(VIDEO) DJEČAK PUCAO NA NEVINE LJUDE: Ubijen 31-godišnjak, ljudi u strahu: Zahvatila nas je spirala nasilja

Švedska policija objavila je da je osumnjičenik koji je uhićen nakon što je u petak otvorio vatru na posjetitelje trgovačkog centra u Malmöu 15-godišnji dječak.

Policija je informaciju objavila u subotu na konferenciji za novinare, izvijestila je švedska televizija SVT.

U incidentu je smrtno stradao 31-godišnji muškarac, a jedna žena je teže ozlijeđena. Osumnjičeni počinitelj uhićen je u petak.

Sve ukazuje na to da se radilo o ciljanom napadu, citirala je televizijska kuća šeficu policije Malmöa Petru Stenkulu. Ozlijeđena žena je slučajna prolaznica. U izvješću stoji da su njezine ozljede teške, ali nije u životnoj opasnosti.

Televizija SVT je objavila kako policija pretpostavlja da je osumnjičeni mladić djelovao sam, no ne isključuje mogućnost da su u zločin upletene i druge osobe.

Zločin povezan s bandama

Švedska policija u petak je objavila da bi zločin mogao biti povezan s kriminalnim aktivnostima bandi u Malmöu, trećemu po veličini gradu u Švedskoj.

Šefica policije Stenkula je kazala kako razumije da su ljudi uznemireni zbog incidenta te je ocijenila da je Malmö zahvatila “spirala nasilja”.

Istaknula je da je potrebno osmisliti dugoročnu strategiju kako bi se zaustavilo pridobivanje mladih ljudi za kriminalne radnje.

