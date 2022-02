(VIDEO) DIVLJAČKA TUČNJAVA POLITIČARA I NOVINARA! Šok u ukrajinskoj emisiji: ‘Grebeš kao curica, provokatoru’

Tenzije koje ključaju na istoku Ukrajine prelile su se i u javne razgovore, pa je tako u najgledanijem ukrajinskom talk showu došlo do žestoke tučnjave dvojice gostiju.

U studiju emisije “Sloboda govora” gostovali su član proruske stranke u Ukrajini Nestor Shufrych i novinar Yuriy Butusov koji zauzima suprotan politički stav.

Butusov je u jednom trenutku prišao sugovorniku i ošamario ga, a Shufrych nije ostao hladne glave pa je uzvratio istom mjerom, dok su ih ostali gosti u studiju pokušali razdvojiti.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4

— Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022