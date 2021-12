(VIDEO) ‘BRZO DAJTE ŽENI PIĆE’ TV voditeljica pogreškom objavila smrt pape Franje pa nastavila kao da se ništa nije dogodilo

“Svi griješimo, neka netko ovoj čitačici vijesti odmah da piće”, komentirao je BBC-jev novinar Scott Bryan. Dok je druga voditeljica poručila: “Sjetite se onih koji danas rade u božićnoj smjeni”, poručivši da se greške događaju.

ITV news accidentally announces the death of the pope

👀 pic.twitter.com/6XyVtuypDi

— CuriousRabitt 🐇🧐 (@ApocalypseBarB) December 26, 2021