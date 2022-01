(VIDEO) BRUXELLESOM ODJEKIVALO NEZADOVOLJSTVO I NASILJE: Tisuće na ulicama sukobili se s policijom, stigli građani i iz drugih zemalja!

Nekoliko tisuća prosvjednika, od kojih i dio njih iz drugih europskih država, u nedjelju je marširalo Bruxellesom kako bi izrazili nezadovoljstvo mjerama uvedenima za borbu protiv širenja covida-19.

Ovog puta prosvjednici su se okupili u većem broju nego na prijašnjim skupovima, a nosili su natpise protiv premijera Alexandera De Crooa i covid potvrdi, prenosi agencija France Presse.

U belgijskoj se prijestolnici prosvjedi održavaju već nekoliko tjedana, građani se bune protiv potvrda koje su im potrebne za ulazak u restorane i na kulturna događanja.

Već je prije bilo sukoba s policijom, a dogodili su se i ove nedjelje.

Naime, organizatori događaja, među kojima su inicijative ‘Svjetski skup za slobodu’ i ‘Europljani ujedinjeni za slobodu’, na prosvjed u Bruxellesu pozvali su i stanovnike drugih europskih država, pa su se na ulicama mogle vidjeti i zastave Nizozemske, Poljske i Rumunjske.

Bruxelles -Medley- « We don’t need no vaccination » pic.twitter.com/ALdV2lUE2w

“Ono što se događa od 2020. je otvorilo ljudima oči”, rekla je Francesca Fanara, stanovnica sjevernog francuskog grada Lillea.

Portugalac Adolfo Barbosa govorio je o “zdravstvenoj krizi” te dodao da mu je “srce puno zbog broja ljudi koji je stigao”.

Međutim, iako se omikron brzo širi, vlade razmatraju ublažavanje mjera.

“Ta je varijanta sad dominantna diljem Europske unije”, objavila je Europska agencija za lijekove u petak.

Prošlog je tjedna Belgija imala skok u dnevnom broju zaraženih, s više od 60 tisuća slučajeva dnevno. Vlasti govore o ‘tsunamiju’ zaraženih, no zdravstveni sustav je pod manjim pritiskom nego tijekom prošlih valova zaraze zbog blažih simptoma zaraze omikronom.

Clashes between police and #novax demonstrators in front of the European Commission. Paper bombs thrown, police respond with water cannons. #Bruxelles pic.twitter.com/y83bcGEwDW

