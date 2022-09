(VIDEO) BRITANIJA IMA NOVOG KRALJA! Karlo III. prisegnuo s Biblijom u ruci!

Nakon smrti britanske kraljice Elizabete II, koja je vladala sedam desetljeća Velikom Britanijom i 14 drugih zemalja Commonwealtha, svjetski čelnici šalju brzojave sućuti zbog smrti Elizabete II., Britanci i ljudi diljem svijeta na svoj su način odali počast ženi koja je bila ikona nacije dulje od 70 godina.

Njezin sin, dosadašnji princ od Walesa, Charles III, koji je održao emotivan govor o majci, postat će novim engleskim kraljem, a nakon što je najdulje čekao da bude kralj, vladat će pod imenom Charles III.

U petak se sastao s novom britanskom premijerkom Liz Truss u Buckinghamskoj palači koja mu je izrazila sućut, a on je njoj obećao da će se “potruditi da stvari funkcioniraju”.

Smrću kraljice i dolaskom Charlesa III. na tron riječi nacionalne himne mijenjaju se iz “God Save the Queen” (“Bože, čuvaj kraljicu”) u “God Save the King” (“Bože, čuvaj kralja”). Te su riječi posljednji put otpjevane 1952. kad je umro Elizabetin otac, kralj George VI. Himna je s novim riječima prvi put izvedena večeras u katedrali Sv. Pavla.

Prisega

”I, King Charles III”.

