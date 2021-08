(VIDEO) BIZARNA SNIMKA! Preplašeni TV voditelj okružen s OSMERO NAORUŽANIH TALIBANA poručio: ‘Ne bojte se!’

Društvenim mrežama širi se snimka televizijskog voditelja iz Afganistana na kojoj u odijelu i s kravatom u kadru stoji okružen naoružanim talibanima te pritom govori publici pred malim ekranima da “se ne trebaju bojati”.

Da scena bude bizarnija, za to vrijeme, dok gledateljima govori da ne trebaju strahovati, on izgleda potpuno preplašeno. Mediji javljaju kako je voditelja okružilo najmanje osmero talibana, kao i da je tekst čitao.

“S naoružanim talibanskim borcima koji stoje iza njega, voditelj programa Peace Studio afganistanske televizije kaže da Islamski emirat (naziv koji talibani koriste) želi da javnost ‘surađuje s njim i ne treba ga se bojati'”, objavio je BBC-jev novinar Kian Sharifi na Twitteru.

Deutsche Welle je prošlog tjedna objavio da su talibani ubili rođaka jednog od njegovih novinara. Osim toga, navodi i da su talibani upali u kuće troje novinara te da su novinara Tolo Newsa i snimatelja talibani napali dok su snimali izvještaj u Kabulu.

Reporteri bez granica javljaju da je dosad zabilježeno najmanje sedam napada na novinare otkad su talibani došli na vlast.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV’s Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban’s preferred name) wants the public to “cooperate with it and should not be afraid”.pic.twitter.com/rclw3P9E7M









— Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021