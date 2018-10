(VIDEO) BILANCA NAJJAČEG URAGANA U POVIJESTI: Michael ostavio 12 mrtvih u Floridi

Autor: ZG/Dnevno.hr

Najmanje dvanaest osoba je poginulo, a stotine tisuće domova ostalo bez struje kada se stravični uragan Michael, najmoćniji u povijesti, s Floride počeo seliti prema Georgiji.

Na Floridi je počelo prikupljanje procjena štete. Američka Nacionalna agencija za oceane i atmosferu podatke o nastaloj šteti prikuplja s pomoću satelitskih fotografija i fotografija snimljenih s visine od 500 do 1500 metara.

Američki mediji javljaju da je broj žrtava porastao na 12, strahuje se da bi taj broj mogao porasti. Spasitelji na terenu tragaju za preživjelima, a pritom se koriste teškom mehanizacijom kako bi što prije uklonili ruševine i kaos koji je uragan ostavio za sobom.

Više od 1,4 milijuna kućanstava ostalo je bez struje zbog olujnih vjetrova koji su puhali brzinom od 250 km/h. No, strahuje se da bi taj broj mogao rasti. Oluja se u petak rano ujutro preselila s obale Virginije na more. Snažni vjetrovi i visoki valovi poharali su kuće na obali u Mexico Beachu i porušili sve do temelja. Uništene su cijele četvrti.