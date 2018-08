(VIDEO) AUTOM U PARLAMENT: U Londonu uhićen napadač, motivi još nepoznati

Nitko od pješaka ozlijeđenih pri naletu automobila na sigurnosne zapreke ispred britanskog parlamenta nije u životnoj opasnosti, objavila je policija.

“Muškarca koji je vozio automobil policija je odmah uhitila. Jedan broj pješaka je ozlijeđen. Policajci su na mjestu događaja. Čim budemo imali nove informacije objavit ćemo ih”, navela je u nešto ranijem priopćenju londonska policija.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju teško naoružane policajce koji su stigli na mjesto događaja, dok je područje oko zgrade parlamenta u središtu Londona zatvoreno.

Policija navodi da za sada ne može reći je li riječ o terorističkom incidentu ili ne.

“Još uvijek nastojimo utvrditi činjenice”, kazala je glasnogovornica policija.

Svjedoci kažu kako se čini da je automobil namjerno skrenuo u skupinu biciklista koji su čekali zeleno svjetlo na semaforu.

U ožujku 2017. Khalid Masood (52) ubio je četvero ljudi na obližnjem Westminsterskom mostu prije nego li ga je ubila policija.

To je bio prvi od pet napada u Britaniji prošle godine za koje je policija utvrdila da imaju terorističku pozadinu.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

Pripadnici sigurnosnih snaga zatvorili su sve ulaze u zgradu parlamenta.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.

