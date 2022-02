(VIDEO) ATLANTSKA ZVIJER DIVLJA BRITANSKIM OTOČJEM: Eunice čupa stabla, otkazala letove, ima poginulih i ozlijeđenih, vjetar od 200 km/h srušio crkveni toranj i oštetio O2 Arenu

U Velikoj Britaniji crvena upozorenja zbog opasnog vremena ne izdaju se često, no budući da atlantska oluja Eunice, koja je u petak pogodila britansko otočje nekontrolirano divlja, u ranim je jutarnjim satima ipak izdano.

Naime, oluja je pogodila zapadnu Englesku te stigla do Cornwalla, gdje, kako pokazuju snimke Reutersa, valovi zapljuskuju obalu, ali i krovove kuća, dok su u Walesu valovi visoki poput kuća preplavili šetalište Aberystwyth.

Više od 100.000 ljudi ostalo je bez struje zbog srušenih dalekovoda i iščupanih stabala. Zbog rekordno snažnog vjetra, čija brzina dostiže i do 200 km/h, milijunima ljudi u Velikoj Britaniji i Irskoj savjetovano je da ostanu na sigurnom, u kućama, no nažalost, nesreće nisu izbjegnute.

Naime, londonska je hitna služba priopćila da su dvije osobe ozlijeđene zbog vremenskih uvjeta. Jedan muškarac je prebačen u bolnicu nakon što su na njega krhotine pale u Waterloou, dok je drugi na bolničkom liječenju nakon što se na njega nešto prije 11 sati u Streathamu, u južnom Londonu, srušilo stablo.

Irska policija, pak, javlja da je muškarac poginuo u okrugu Wexford nakon što je na njega palo drvo.

Rijetko viđena oluja srušila je toranj crkve u Wellsu, oštećena je i londonska O2 Arena, a vjetar podiže stadion kluba Tottenham Hotspur u Londonu.

