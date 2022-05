VELIKI UDARAC ZA JOHNSONA: Sinn Fein nakon povijesne pobjede poziva na raspravu o ujedinjenoj Irskoj

Autor: Dnevno.hr

Sinn Fein, nekad političko krilo paravojne IRA-e, slavio je u subotu svoj prvu izbornu pobjedu u povijesti Sjeverne Irske, regije u sastavu Velike Britanije koju poziva na buduću raspravu o stvaranju ujedinjene Irske.

Sinn Fein je osigurao 29 posto preferencijalnih glasova u odnosu na 21,3 posto za probritansku Demokratsku unionističku stranku (DUP), prema službenim rezultatima lokalnih izbora održanih u četvrtak. Konačni rezultati još nisu objavljeni no analitičari ističu da je Sinn Fein nedostižan jer je dobio 23 mjesta od 79 u regionalnom parlamentu, a DUP 22.

“Današnji je trenutak odlučujuć za našu politiku i za naš narod”, rekla je regionalna čelnica stranke Michelle O’Neill, buduća prva ministrica Sjeverne Irske.





‘Treba održati raspravo o ujedinjenu s Republikom Irskom’

Sada bi trebalo održati “iskrenu raspravu” o cilju naše stranke – ujedinjenju teritorija s Republikom Irskom, rekla je. Pobjeda Sinn Feina ipak neće promijeniti status regije jer da bi ona napustila Ujedinjeno Kraljevstvo potreban je referendum o čemu odlučuje britanska vlada i za to će trebati godine.

No, simbolika pobjede irskih nacionalista golema je jer dokida stoljeće dominacije probritanskih stranka za koje tradicionalno glasa protestantsko stanovništvo.

Izborni rezultati potvrda su demografskih trendova koji su odavna pokazivali da će pobjedu nad probritanskim protestantskim strankama odnijeti katoličke irske nacionalističke stranke koje zagovaraju ujedinjene Sjeverne Irske s Republikom Irskom.

Međutim, svoj najbolji rezultat ostvarila je Stranka alijanse koja se želi postaviti kao treći stup političkog sustava.

Prema izbornom zakonu najveća stranka ima pravo izabrati kandidata za prvog ministra regije u kojoj se vlast mora dijeliti, no neslaganja između Sinn Feina i DUP-a mogla bi biti razlog da će za dogovor trebati mjeseci, piše agencija Reuters.

Velik udarac za Borisa Johnsona

U ostatku Ujedinjenog Kraljevstva, konzervativna stranka premijera Borisa Johnsona pretrpjela je težak udarac, a na takav ishod utjecala je inflacija i l “partygate” – skandal koji je izbio kada se otkrilo da su članovi vlade održavali zabave u vrijeme najčvršćeg zatvaranja u pandemiji.









Konzervativci su na lokalnim izborima izgubili stotine mjesta i desetak vijeća koje su im uzeli laburisti i liberalni demokrati.

Boris Johnson ipak je odlučan ostati na vlasti, no loši rezultati jako su ga oslabili zbog čega se zastupnici u njegovoj stranci kolebaju trebaju li ga podržati strahujući da on nije podoban voditi stranku do parlamentarnih izbora 2024.

Da bi pokušao uvjeriti i članstvo i birače da još drži konce u svojim rukama Boris Johnson treba “ponuditi akcijski plan” u utorak u tradicionalnom govoru krune kada vlada predstavlja svoje prioritete parlamentu, ocjenjuje Simon Usherwood, politolog iz Open University.