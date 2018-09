VELIKI POVRATAK ŠPIJUNA: Trovanje, ubijanje šiljkom za led i vješanje za radijator opet ‘u modi’

Povratak špijuna na naslovne strane medija danas je aktualan kao u Hladnom ratu.

Nakon trovanja bračnog para Skripal špijunske afere vratile su se na naslovnice brojnih svjetskih medija. A povijest pamti i mnoge daleko veće skandale čije su posljedice završavale ratovima i dugogodišnjim netrpeljivostima.

Trovanje, tupi i oštri predmeti, ‘samoubojstvo’, električna stolica…

Lav Trocki bio je osnivač Crvene armije i Politbiroa, no radi razvoja ‘trockizma’ koji je bio u izravnom sukobu s prevladavajućim staljinističkim elementima u komunizmu, po kratkom je postupku prognan u Meksiko. Razvoj ideje širio se od Španjolske do SAD-a, a Četvrta internacionala bila je kap koja je prelila čašu pa se Staljin odlučio na likvidaciju nekadašnjeg nadređenog boljševika. Ljubavnik Fride Kahlo uživao je u izgnanstvu u Meksiku – sve do trenutka kada ga je NKVD-ovac Ramón Mercader ubio šiljkom za led. Ne pretjerano otmjeno ni suptilno, ali učinkovito. Ništa bolje nije prošao ni Lev Rebet, ukrajinski pisac i politički vođa koji nije preferirao komunizam. 1957. odlazi u Munchen i umire ‘prirodnom smrću’. Četiri godine kasnije KGB-ov agent Bohdan Stashynsky bježi na Zapad i priznaje da ga je zašpricao cijanidom, baš kao i njegovog partijskog šefa Stepana Banderu.

To je sve ‘romantika’ davne prošlosti. Ono što mediji najčešće uspoređuju sa Skripalovima slučaj je bivšeg KGB-ovog agenta čiji je posao uključivao infiltraciju među opasne organizirane grupacije kriminalaca. Sve to pada u vodu nečasnim otpustom nakon kojeg teško optužuje predsjednika Rusije Putina za ubojstvo novinara. Pisanje knjige naprasno je prekinuto teškom bolesti zbog koje se niti iz kreveta nije mogao dići. Dijagnoza je bila Polonij-210 kojeg je popio u čaju, njegova fotografija postala je viralna, a ime mu je Alexander Litvinenko. Smrt je dočekao u Engleskoj, baš kao što je zamalo doživio i navedeni bračni par. Komunisti su poznati po ubojstvima političkih oponenata – sudbinu su tako dočekali i Vjekoslav ‘Maks’ Luburić (ubojica Ilija Stanić), Andrija Hebrang (obješen o radijator u zatvoru s grijanjem na kruto gorivo) i Blaž Kraljević (ubojice bivši obavještajci u vrhuški tadašnje vlasti).

Od Mate Hari, Johna Deeja do Casanove i Josipa Perkovića

Najpoznatija špijunka svih vremena nedvojbeno je Mata Hari, pariška plesačica i ‘eskort’ dama koja je odrađivala prljave poslove za Njemačku tijekom Prvog svjetskog rata. Margaretha Geertruida Zelle bila je Nizozemka čiji joj je neutralni status omogućavao nesmetano obavljanje posla u visokim krugovima. H-21 uhićena je tijekom presretanja kodiranog radio signala i smaknuta je 15. studenog 1917. godine. Ništa manje radikalni nisu bili ni Amerikanci koji su bračni par Rosenberg smaknuli na električnoj stolici zbog navodne predaje nuklearnih tajni Sovjetskom Savezu. Vremena se mijenjaju kao i postupci prema izdajnicima – tako je Aldrich Ames nakon predaje informacija o europskom uredu CIA-e Rusima (i žestokih konsekvenci koje su prokazani agenti doživjeli) u SAD-u živio u pretjeranom luksuzu. To nije promaknulo FBI-ju pa je 1994. razotkriven i od tada doživotno tabori u američkom zatvoru.

Špijunska povijest korelira s civilizacijskom. Već je legendarni ‘umjetnik ratovanja’ Sun Tzu predstavio prve oblike vojno-obavještajnog sektora, osnivač Maurijskog Carstva u Indiji Chandragupta Maurya razvio je mrežu atentatora i tajnih agenata, Egipćani i židovi razvili su sustav i procese dok su Grci, Rimljani, Mongoli i Japanci špijunažom dobivali ratove. Gruzijski kralj David IV. danas je pak poznat kao kreator pionirske državne (kontra)obavještajne službe. Asteci su pak prvi razvili diplomatsku špijunažu i infiltraciju. Britanski agent kraljice Elizabete I. – famozni je 007 John Dee, koji u tajne službe ubacuje okultizam, šifriranje i posebne zavjete. Neki od isto tako poznatih špijuna svakako su Giacomo Casanova, britanski pukovnik John André tijekom Američkog rata za neovisnost, afroamerički rob James Armistead Lafayette ili Shi Pei Pu, čuveni M. Butterfly Davida Cronenberga. Hrvatski špijuni poput Josipa Perkovića nisu pretjerano popularni zbog statusa zloglasne UDBA-e ili OZNA-e, no James Bond (kojeg mnogi povezuju sa Srbinom Duškom Popovom) i dalje ruši sve kino rekorde tijekom projekcija. Špijuni su se vratili, a veliko je pitanje – je li se vratio i Hladni rat?