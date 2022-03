VELIKI OBRAT! Ukrajinci proglasili herojem obavještajca za kojeg se tvrdilo da su ga oni ubili: ‘Heroji ne umiru! Žive dok ih se sjećamo’

U subotu su se pojavila izvješća o sukobima oko smrti Ukrajinca kojeg su mediji identificirali kao člana pregovaračkog tima Ukrajine s Rusijom.

Prvo, izvještaji u lokalnim medijima i društvenim medijima tijekom dana tvrdili su da su ukrajinske snage sigurnosti tijekom uhićenja ubile Denisa Kireeva, koji je posljednjih dana fotografiran kako sudjeluje u pregovorima u Bjelorusiji.

Kireev je, kako se navodi u izvješćima, bio osumnjičen za izdaju.

Međutim, naknadna objava ukrajinskog ministarstva obrane na Facebooku potvrdila je Kirejevu smrt, ali je ustvrdila da je on bio obavještajni operativac Ukrajine koji je poginuo na dužnosti, javlja Times of Israel.

“Tijekom izvršavanja posebnih zadaća ubijena su tri izviđača — djelatnika Glavnog obavještajnog odjela Ministarstva obrane Ukrajine”, navodi se u priopćenju, u kojem se među ubijenima navodi Kireev.

“Umrli su braneći Ukrajinu, a njihov čin doveo nas je bliže pobjedi. Heroji ne umiru! Žive dok ih se sjećamo!”, naveli su.

Službeni komentar ukrajinskih vlasti na tvrdnje o izdaji ili izvješća da su Kireeva ubile ukrajinske vlasti još uvijek nije dan.

Nepodudaranja između dvaju suprotstavljenih izvještaja o njegovoj smrti nisu se mogla odmah objasniti.

