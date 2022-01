VELIKA OLUJA NA ISTOKU SAD-a: Zatvorene škole i otkazani letovi

Autor: Dnevno

U dijelovima Kentuckyja, Virginije, Pennsylvanije, New Yorka i Marylanda palo je oko 20 centimetara snijega, a najgore su pogođeni obalni dijelovi Nove Engleske, a u nekim gradovima Connecticuta i Massachusettsa palo je više od 30 centimetara snijega.

Do petka ujutro više od 400 letova odgođeno je ili otkazano iz zračnih luka u New Yorku, Bostonu i Washingtonu. Guverner New Jerseyja Phil Murphy proglasio je izvanredno stanje u svojoj saveznoj državi te je apelirao na stanovnike da izbjegavaju putovanja.

Više desetaka okruga u istočnom dijelu zemlje otkazalo je nastavu zbog snijega i hladnoće. Oluja koja je pogodila istok SAD-a druga je ovoga tjedna. U ponedjeljak je u istom području palo do 30 centimetara snijega pa je dionica autoceste I-95, duga 80 kilometara, u sjevernoj Virginiji, bila neprohodna.

Riječ je o jednoj od najprometnijih cesta uz istočnu obalu SAD-a, a bila je zatvorena nekoliko sati u oba smjera blizu Fredericksburga u Virginiji, oko 89 kilometara južno od Washingtona.