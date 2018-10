(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) KATASTROFA U INDIJI: Pedeset mrtvih u naletu vlaka!

Međugradski vlak na sjeveru Indije u petak je pri velikoj brzini naletio na grupu ljudi koja je sjedila na tračnicama, a strahuje se kako je najmanje 50 osoba poginulo, rekli su iz policije u Pundžabu.

“Ljudi su sjedili na i oko tračnica u predgrađu Amritsara, gledajući paljenje karnevalskih figura na festivalu Dushera, a na njih je naletio međugradski vlak”, rekao je Reutersu policijski dužnosnik.

Novinska agencija ANI izvjestila je kako je jedan očevidac kazao da je vlak na ljude naletio pri velikoj brzini.

Amarider Singh, upravitelj indijske pokrajine Pundžab, rekao je da žuri u Amritsar kako bi nadgledao pomaganje i akcije spašavanja.

“Okružne vlasti mobilizirane su na razinu ratne spremnosti”, napisao je na Twitteru Singh.

Video shows moment train plows into crowd watching fireworks in India; At least 50 deadpic.twitter.com/kIXyIM0FIN

