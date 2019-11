(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Izraelci nemilosrdno propucali palestinskog mladića: UN-ov izaslanik poziva na istragu događaja

Izraelske snage ubile su mladog Palestinca u izbjegličkom kampu nedaleko od Hebrona, na okupiranoj Zapadnoj obali

Lokalni izvori navode da su izraelske snage željele uspostaviti kontrolu nad putem na ulazu u izbjeglički kamp Al-Arub nedaleko od Hebrona, prenosi Anadolija. Palestinci su reagirali, a izraelske snage uzvratile bacanjem suzavca i otvaranjem vatre, a korištena je i bojeva i nebojeva municija.

Palestinski Crveni polumjesec priopćio je da je u vatri koju su otvorile izraelske snage, jedan Palestinac teško ranjen u prsa.

Lokalni mediji navode da je riječ o Omaru Haithamu Badawiju. Iako je bio nenaoružan kada je izraelski vojnik pucao na njega. Badavi je pogođen u grudi i kasnije je preminuo od zadobivenih povreda.

Izaslanik Ujedinjenih naroda za Bliski istok Nickolay Mladenov napisao je na Twitteru da snimka pokazuje da mladić nije predstavljao prijetnju ni za koga i da takvi događaji moraju biti “temeljo istraženi”.

Uslijedila je reakcija Palestinaca, a potom i intervencija izraelskih snaga, u kojoj je jedan mladić ranjen u nogu. Stotine Palestinaca okupile su se na sahrani ubijenog mladića.

Shocking to see the video today’s killing of Omar Badawi by #Israeli security forces in #Hebron in circumstances that would seem to indicate that he posed no threat to anyone. My deepest condolences to his family. Such acts must be thoroughly investigated.

