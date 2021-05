(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) U Rio de Janeiru ubijeno najmanje 25 ljudi, uključujući policajca

Najmaje 25 ljudi, uključujući i policajca, ubijeno je usred policijske akcije u favelama na području grada Jacarezinho, izvijestili su lokalni mediji.

Pucnjava se dogodila tijekom policijske akcije u faveli na području grada Jacarezinho, nakon što je pokrenuta akcija zbog dojave o trgovcima drogom koji vrbuju djecu u svoju bandu.

Među ranjenima je i dvoje putnika koji su pogođeni prilikom vožnje u metrou.

Prema lokalnim medijima, ubijeno je najmanje 20 osoba koje se sumnjiči za trgovinu drogom, a jedan policajac je ranjen.

Civilna policija u gradu potvrdila je smrt jednog od svojih policajaca, policijskog inspektora Andre Leonarda de Mello Friasa. U izjavi na Facebooku stoji da je “poštivao je profesiju koju je volio i nedostajat će joj”.

Prema lokalnim vijestima, banda koja je meta ovog napada sudjeluje u trgovini drogom, pljački, ubojstvima i otmicama.

Shooting in Rio de Janeiro’s Metro leaves 25 dead.

