Uznemirujuće snimke iz Venezuele: Oklopno vozilo uletjelo i gazilo prosvjednike na ulicama!

Kaos u Venezueli traje i dalje. Nakon što je vođa oporbe Juan Guaido jutros započeo s posljednjom fazom svog plana za svrgavanje predsjednika Nicolasa Madura s vlasti, pozvavši građane Venezuele i vojsku u Operaciju Sloboda i da ga podrže kako bi okončali Madurovu “uzurpaciju”. Društvenim se pak mrežama proširila snimka koja pokazuje oklopno vozilo venezuelanske nacionalne grade kako ulazi među prosvjednike.

SNIMKA JE UZNEMIRUJUĆA

A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase#Venezuela pic.twitter.com/xOEFgcKnSh

— CNW (@ConflictsW) 30 April 2019