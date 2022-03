(UŽIVO) RUSI NAJAVILI NAPAD NA KIJEV, PORUČILI UKRAJINCIMA: ‘Napustite svoje domove!’ Brujanje ruskog konvoja sve glasnije se čuje

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u šesti dan. Vode se teške borbe, ukrajinskim gradovima odjekuju eksplozije i sirene, a ruska vojska napreduje. Zapadne zemlje aktivno šalju oružje Ukrajincima. Ruski predsjednik Vladimir Putin podigao je nuklearne snage na visoki stupanj pripravnosti, a Bjelorusija i Aleksandar Lukašenko donijeli su odluku o mogućnosti stacioniranja nuklearnih bojnih glava na području države. Održan je prvi krug pregovora između zaraćenih strana. Prema Kijevu ide konvoj tenkova dug preko 60 kilometara. Broj žrtava raste iz sata u sat. Razvoj događaja možete pratiti na našem portalu.

16:20 Ukrajinci: Rusi raketiraju televizijski odašiljač

Na društvenim mrežama cure pojavile su se snimke navodnog napada na Kijevski tv toranj. Iako snimka, čija autentičnost nije potvrđena, pokazuje kako je pogođen 385 metara visoki toranj. Kyiv Independent javlja da su ukrajinski tv kanali prestali s emitiranjem prije nekoliko minuta.

16:10 Štitit ćemo svaki pedalj NATO-ovog teritorija

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg dao je izjavu vezano za Ukrajinu rekavši: “Štitit ćemo svaki pedalj NATO-ovog teritorija i tako očuvati mir. NATO je obrambeni savez, ne želimo rat s Rusijom. Naša poruka Rusiji je povucite se iz Ukrajine i vratite se za diplomatski stol. Svijet stoji uz Ukrajinu u pozivima za mir”.

15:15 Sutra drugi krug pregovora?

Druga krug pregovora između Rusije i Ukrajine trebao bi se održati sutra, javljaju ruski izvori.

14:40 Rusi spremni za dezinformacijski rat

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Režnikov upozorio je svoje sunarodnjake da će Rusi krenuti u rat dezinformacijama nakon što pokušaju presjeći komunikacijske kanale. “Nakon toga, uslijedit će masovna distribucija lažnih vijesti o ukrajinskom političkom vrhu koje je navodno pristalo na kapitulaciju. Kako bi potkrijepili lažne vijesti dokazima, objavit će fotografije potpisanih dokumenata i lažni video. To je laž. Neće uspjeti. Neće biti kapitulacije. Samo pobjeda”, poručio je.









14:45 Rusi izdali upozorenje: Napadamo Kijev

Rusko ministarstvo obrane upozorilo je Kijevljane kako se spremaju gađati mete u glavnom gradu Ukrajine, javlja BBC. U priopćenju navode kako će pokrenuti “visoko precizne napade” na “tehnološke centre ukrajinske sigurnosne službe i centar za psihološko ratovanje u Kijevu”. “Pozivamo građane Ukrajine koje nacionalisti koriste za provokacije protiv Rusije, kao i stanovnike Kijeva koji žive u blizini radiokomunikacijskih stanica da napuste svoje domove”, dodaje se u priopćenju.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je svoje sugrađane da je “neprijatelj na periferiji glavnog grada”. “Na prilazima gradu izgrađene su utvrde i kontrolne točke. Molim sve da budu mirni. Ne izlazite van bez potrebe i ostanite u skloništima u slučaju uzbune”, dodao je.









14:15 Konvoj se približava

Veliki ruski konvoj nadomak je Kijevu. Sky News je objavio da se u ovim trenucima nalaze na manje od 30 kilometara od Kijeva.

13:30 “Regrupiraju se kako bi nastavili ofanzivu na Kijev”

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je nove informacije stanju na bojištu. “Nakon neuspjela u zauzimajnu regionalnih središta Harkova i Černova, okupatori su ispali projektile na stambene dijelove gradova. Ruski okupatori nastavljaju okruživati Sumi, Lebedin i Ohtirku. Neprijatelj se regrupira kako bi nastavio ofenzivu na Kijevu”, kažu. 12:45 Medvedev: Pazite na jezik, gospodo!

Nekadašnji ruski predsjednik i premijer – danas je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije – Dmitrij Medvedev osvrnuo se na izjavu francusku prijetnju da će EU pokrenuti ekonomski rat protiv Rusije. “Danas je neki francuski ministar rekao da su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite na jezik, gospodo! I ne zaboravite da su se u ljudskoj povijesti ekonomski ratovi često pretvarali u stvarne.”, poručio je.

12:25 Zelenski se obraća Europskom parlamentu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji poziva da Ukrajina odmah uđe u Europsku uniju nakon ruske invazije, obratit će se videovezom na izvanrednoj sjednici Europskog parlamenta.

“Ukrajinci su nevjerojatni i često kažemo da ćemo mi pobijediti svakoga i sve. Mi ćemo sve pobijediti, uvjeren sam dapače. Europski izbor za Ukrajinu je ono za što se borimo i želio bih stoga čuti od vas da je Ukrajinski izbor za Europu nešto što je dobro. Ponekad kad imamo nekakva zatišja među bombardiranjima. Jutro je bilo tragično za nas”, rekao je.

11:55 Lavrov: Neprihvatljivo je američko nuklearno naoružanje na europskom teritoriju

Sergej Lavrov govorio je putem video-linka na konferenciji o razoružanju u Ženevi. Poručio je da im je neprihvatljivo da Amerikanci imaju nuklearno naoružanje na europskom teritoriju: “Za nas je neprihvatljivo da se, suprotno osnovnim odredbama Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, američko nuklearno oružje i dalje nalazi na teritoriju niza evropskih zemalja. Nastavlja se pokvarena praksa ‘zajedničkih nuklearnih misija’ uz sujdelovanje nenuklearnih zemalja NATO-a. U njihovim okvirima razrađuju se scenariji za upotrebu nuklearnog oružja po Rusiji. Krajnje je vreme da se američko nuklearno oružje vrati kući i u Evropi potpuno demontira infrastruktura povezana sa njim”, rekao je Lavrov.

11:15 I Bjelurusi ušli u Ukrajinu

Bjeloruske trupe ušle su u regiju Černigov, objavlio je putem Twittera ukrajinski parlament pozivajući se Vitalija Kirilova, glasnogovornika teritorijalne obrane Sjever.

11:00 U napadima na Ukrajinu poginulo 5.700 vojnika

Ukrajinski izvori tvrde da je u napadu na njihovu zemlju poginulo 5.700 ruskih vojnika. Gradonačelnik Harkva Igor Terehov kaže da je u jutrošnjem bombardiranju grada ubijeno najmanje devet civila, među kojima je bilo i troje djece.

10:30 Čelnik Donjecka: Danas želimo opkoliti Mariupolj

Čelnik samoproglašene Narodne Republike Donjeck koju priznaje Rusija izjavio je da njegove snage danas imaju cilj da opkole Mariupolj.

10:00 Mariupolj bez struje

Mariupolj, ukrajinski lučki grada na Azovskogom moru, ostao je bez električne energije usred ruskih napada na grad.

9:30 Guverner Harkova: “Ovi napadi su genocid nad ukrajinskim narodom”

Harkov je opet pod granatama. Ruske snage i dalje granatiraju stambene četvrit, a projektili su pogodili i zgradu lokalne vlade na središnjem gradskom trgu. Stravičan prizor snimile su nadzorne kamere. “Ovakvi napadi su genocid nad ukrajinskim narodom, ratni zločin protiv civilnog stanovništva”, prokomentirao je Oleg Sinegubov, guverner regije Harkov.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022

09:00 – Britanci objavili novi obavještajni izvještaj o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Tvrde da je Kijev malo napredovao u posljednja 24 sata, najviše zbog logističkih teškoća koje se i dalje nastavljaju. U izvještaju se navodi i kako su ruske snage povećale upotrebu artiljerije sjeverno od Kijeva te u Harkovu i Černjivu što jako povećava rizik za civilne žrtve, a zaključuje se i da Rusija nije uspjela steći kontrolu nad zračnim prostorom Ukrajine te da se prebacila na noćne operacije.

UK MOD update Russian advance in the north has made little progress in the last 24 hours Russian artillery hitting densely populated urban areas Russians still don’t have air superiority pic.twitter.com/pRTd7ZSTJ6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2022

8:30 – Međunarodni sud u Hagu hitno pokreće istragu o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.

Sve je najavio glavni tužitelj ICC-a Karim Khan.

“Objavljujem da sam odlučio nastaviti s procesom pokretanja istrage o situaciji u Ukrajini, i to što je brže moguće”, naveo je Khan u svom priopćenju, kako prenosi dpa.

8:00 – Ruski konvoj prepun tenkova približava se Kijevu. U Ukrajinu stiže ogromna pomoć u oružju i opremi.

Opremu i naoružanje poslala je i Hrvatska. Putin je zaprijetio svima koji pomažu da će Rusija to pamtiti.

7:00 – Iz Ukrajine stigla potvrda: U napadu na vojnu bazu UBIJENO NAJMANJE 70 UKRAJINSKIH VOJNIKA

Ukrajinske vlasti službeno su potvrdile da je najmanje 70 vojnika ubijeno u ruskom raketnom napadu na njihovu vojnu bazu.

Napad se dogodio u u Ohtirki, u regiji Sumi koja je trenutno pod opsadom ruskih snaga.

Spasioci i hitne službe pregledavaju ruševine pokušavajući pronaći preživjele.

6:30 – Kineska ambasada evakuira Kineze iz Ukrajine

#China’s Embassy in #Ukraine says it’s now started to get groups of Chinese citizens out of the country. #Russia #UkraineRussiaWar — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) March 1, 2022

06:15 – Mastercard blokirao transakcije iz Rusije

Mastercard je priopćio da je blokirao više transakcija iz Rusije nakon što je Zapad toj zemlji nametnuo sankcije zbog njezine invazije na Ukrajinu.

06:00 – HRVATSKA BRAĆA ZA STRADALE UKRAJINCE

Ukrajinci su većinski narod pravoslavne vjere, a ima i katolika. Jedna relativno veća skupina vjernika pripada Grkokatoličkoj Crkvi.

Poveznica s Hrvatskom je što je Hrvatska jedna od prijestolnica Grkokatoličke Crkve. U gradu Križevcima nalazi se velika grkokatolička katedrala iz koje godinama njeguju veze s ukrajinskim narodom.

I u vremenu rata, iz Križevačke eparhije objavili su da će stati uz ukrajinski narod. Iz Križevačke eparhije priopćili su da će osnovati Povjerenstvo za izbjeglice, a križevački vladika mons. Milan Stipić u nekoliko je navrata izrazio suosjećanje i razumijevanje za stradali ukrajinski narod.

5:30 – U nekoliko gradova odjekuju sirene, nemir na ulicama

⚡️Air raid sirens in Rivne. Residents should head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

5:00 – Kličko: Ljudi su jako nervozni, provode puno vremena u skloništu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je Kijev pod stalnim napadima ruskih snaga.

“Slušali smo eksplozije svakog sata prošle noći. Ljudi su jako nervozni, provode jako puno vremena u skloništima. Toliko tisuća civila je došlo i grade civilnu zaštitu. Ljudi uzimaju oružje i spremni su braniti svoje domove, braniti svoje obitelji, braniti našu budućnost i našu zemlju i jako sam ponosan”, rekao je. Nije želio odgovoriti na to pitanje o tome koliko bi Kijev mogao izdržati rusku invaziju, ali je dodao “moglo bi to potrajati”.

4:30 – HARKOV POD ŽESTOKIM NAPADOM

Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine postao je glavno bojno polje. Oleg Sinegubov, čelnik lokalne uprave, Harkova, rekao je da je rusko topništvo gađalo stambene četvrti iako tamo nije bilo položaja ili strateške infrastrukture ukrajinske vojske. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, rekao je.

“Ovo se događa danju, kada ljudi idu u ljekarne, po namirnice ili vodu za piće. To je zločin”, rekao je. Gradonačelnik Harkova Igor Terekhov rekao je da su četiri osobe poginule nakon što su izašle iz skloništa za bombe da pokupe vodu te da je obitelj s troje djece izgorjela u automobilu.

Ranije je savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Herašenko rekao da su ruski raketni udari na Harkov ubili desetke. Nije bilo moguće samostalno provjeriti podatke o žrtvama.

4:00 – JAPAN UVODI SANKCIJE RUSIJI

Japan će zamrznuti imovinu ruskih čelnika, tri financijske institucije, uključujući diktatora Kremlja Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

Nove sankcije također će zamrznuti imovinu ruske središnje banke, te državnih Promsvyazbank i Vnesheconombank.

3:00 – Napad na Herson

Ukrajinski izvori izvješćuju od velikom ruskom napadu na grad Herson na jugu države.

2:00 – Prijetnja Rusa

Svi koji isporučuju “smrtonosno oružje” Ukrajini snositi će odgovornost ako ono bude korišteno tijekom ruske vojne operacije u toj zemlji, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

1:00 Ruski konvoj narastao na čak 64 kilometra

Ruski vojni konvoj koji ide pd sjeveroistoka prema Kijevu proteže se na nevjerojatnih 64 kilometara, javlja Reuters, pozivajući se na podatke američke tvrtke Maxxar.

00:25 – Civili u opasnosti

“Najmanje 406 civilnih žrtava zabilježeno je u Ukrajini, uključujući najmanje 102 ubijena samo u proteklih nekoliko dana, rekao je u ponedjeljak podtajnik Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja i koordinator hitne pomoći Martin Griffiths, pozivajući se na brojke iz Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.

Griffiths se u ponedjeljak obratio Vijeću sigurnosti UN-a putem telekonferencije iz Ženeve te rekao da bi stvarni broj civilnih žrtava “mogao biti znatno veći, jer mnoge prijavljene žrtve tek trebaju biti potvrđene”.