(UŽIVO) PAO JE HERSON, VAPAJ IZ MARIUPOLJA ‘NE STIGNEMO SKLONITI RANJENIKE’: Ruski brodovi se približavaju Odesi, Kijevom odjekivale eksplozije

Autor: Dnevno.hr

Ušli smo u osmi dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinci su potvrdili pad strateški važnog grada Herson na jugu zemlje. Okruženi Mariupolj je idući cilj, a bitke se po svemu sudeći očekuju i u Odesi, trećem po veličini ukrajinskom gradu. Događaje pratite iz minute u minutu na našem portalu

11:o0 Lavrov: Nastavljaju se pregovori

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je najavio da će se nastaviti pregovori ukrajinske i ruske strane, ali uz “uvjet ravnopravnosti”.

09:30 Ukrajina: Srušili smo ruski zrakoplov

Glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužnji rekao je da su ukrajinske snage upravo oborile ruski avion SU-30 iznad Irpina kod Kijeva.”Upravo smo oborili ruski borbeni zrakoplov SU-30 iznad Irpina. Borbena postrojba protuzračne obrane radila je savršeno!”, poručio je glavni zapovjednik ukrajinske vojske.

Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine Lieutenant General Valerii Zaluzhnyi: “We have just shot down a russian SU-30 fighter aircraft over Irpin. The combat crew of the air defence complex worked perfectly!” — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 3, 2022

09:15 Vapaj iz Mariupolja: Ne stignemo skloniti ranjenike

Lučki grad Mariupol na obali Crnog mora i dalje je pod kontinuiranim napadom. Gradonačelnik se očajnički oglasio videoobraćanjem, rekavši: “Ne možemo ni ranjene odvesti s ulica, iz stanova, jer granatiranje ne prestaje”. Rusko ministarstvo obrane pozvalo je civile da napuste grad takozvanim ‘zelenim koridorom’.Danas je glasnogovornik proruskih pobunjenika rekao da će pokrenuti “ciljane napade” na grad ako se tamošnje ukrajinske snage ne predaju.

09:00 Neslužbeno: Eksplozije u Kijevu zbog protuzračne obrane koja je pogodila mete









Prema neslužbenim informacijama ukrajinske policije, eksplozije koje su noćas odjeknule Kijevom su bile ukrajinska protuzračna obrana koja je pogodila ruske zračne mete.

08:40 Njemačka šalje ‘Strele’?

Njemačka je odobrila slanje 2700 protuzračnih projektila u Ukrajinu, rekli su izvori iz ministarstva gospodarstva.Radi se o projektilima ‘Strela’ sovjetske proizvodnje iz zaliha oružanih snaga bivše Istočne Njemačke. Proteklih dana vlada kancelara Olafa Scholza izmijenila je višegodišnju izvoznu politiku i dopustila izravnu isporuku oružja Ukrajini tijekom ruske invazije.









08:30 Savjetnik: Trebaju nam humanitarni koridori

Savjetnik ukrajinskog predsjednika kaže da bi se u okupiranim dijelovima zemlje trebali uspostaviti “humanitarni koridori” kako bi do njih stigla humanitarna pomoć međunarodnih organizacija.

Mikailo Podoljak također optužuje ruske snage da su dopuštale da ukrajinska područja pod njihovom kontrolom postanu “mjesta pljačke, pljačke, ubojstava”.

The villages & towns where Russian troops’ columns are stationed immediately turn into places of looting, robbery, murder. We need humanitarian corridors – food, medicine, ambulance, evacuation. We need active help of international organizations, including #OSCE. Enough talking — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

08:20 BBC objavio kartu koliko teritorija Ukrajine je pod kontrolom Rusa

08:10 Ruski brodovi sve bliže Odesi

U izvješću ukrajinskog Ministarstva obrane o trenutnoj situaciji vezano uz rusku invaziju na Ukrajinu navodi se da se ruski brodovi i raketni čamci približavaju Odesi, piše Ukrayinska pravda. “U vodama Crnog mora promatramo desantni odred ruske Crnomorske flote, koji se sastoji od četiri velika desantna broda u pratnji tri raketna čamca, kako napreduje prema Odesi”, citiraju Ministarstvo obrane.

08:00 Mađarska neće staviti veto na sancije protiv Rusije

Mađarska neće staviti veto na sankcije Europske unije protiv Rusije, a jedinstvo 27-članog bloka je “najvažnije” usred rata u Ukrajini, rekao je premijer Viktor Orban. U intervjuu za novinsku web stranicu mandiner.hu, Orban je rekao: “Što se sankcija tiče, nećemo staviti veto, nećemo spriječiti EU da uvede sankcije Rusiji. Jedinstvo EU je sada najvažnije.”

Orban je dodao da su veze Mađarske s Rusijom bile “uravnotežene i poštene” sve do nedavne prošlosti, ali je rat stvorio novu situaciju. Dodao je, međutim, da nema razloga za prekid energetskih veza s Moskvom. “Kad bismo ukinuli energetsku suradnju s Rusima, režijski troškovi svih mađarskih obitelji utrostručili bi se u jednom mjesecu. Stoga ne podržavam ovaj potez, neka mađarske obitelji ne plate cijenu rata”, prenosi Guardian.

07:30 Hoće li biti pregovora?

Danas su se trebali nastaviti pregovori Rusije i Ukrajine, no nije jasno hoće li se doista održati.

07:25 Naslovnica uglednog časopisa posvećena Ukrajini

Mnogi Ukrajinci dijele najnoviju naslovnicu časopisa Time, na kojoj je na vrhu ukrajinske zastave citat predsjednika Volodimira Zelenskog. Iznad naslova “Volodimir Zelenski i heroji Ukrajine” na naslovnici se nalaze riječi – na ukrajinskom – koje je Zelenski izgovorio u svom govoru u Parlamentu EU u utorak: “Život će pobijediti smrt, a svjetlo će pobijediti tamu”. Naslovna priča američkog časopisa također tvrdi da je Zelenski “promijenio povijest” odlučivši ostati u glavnom gradu Kijevu kada je počela invazija, što je zauzvrat potaknulo SAD i saveznike da poduzmu ozbiljne mjere protiv Rusije.

TIME’s new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ — TIME (@TIME) March 3, 2022

07:10 Ukrajina tvrdi: Mariupolj je još uvijek u našim rukama

U svojoj najnovijoj objavi ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspješne u smjerovima u kojima napreduju, te da južni grad Mariupolj ostaje u ukrajinskim rukama. Mariupolj, koji je doživio intenzivno granatiranje, smatra se važnom strateškom točkom za Ruse jer bi udružio njihove snage na jugu i istoku.

07:00 Herson je prvi veći grad koji je pao u ruske ruke

Herson je prvi veći ukrajinski grad koji je Rusija zauzela nakon teških borbi, otkako je izvršila invaziju prije tjedan dana. U objavi na Facebooku, gradonačelnik Igor Kolikajev je rekao da ruske snage kontroliraju Herson, luku na južnoj ukrajinskoj obali Crnog mora s populacijom od više od 280.000 ljudi. Pozvao je ruske vojnike da ne pucaju na civile, rekavši da u gradu nema ukrajinskih snaga.

Naveo je i da su ruski vojnici silom ušli u zgradu gradskog vijeća i uveli policijski sat za stanovnike od 20 sati do 6 sati. Kolikajev je pozvao stanovnike da se pridržavaju uvjeta koje su postavile ruske snage koji uključuju i izlazak samo u grupama od najviše dvoje ljudi, a dopušta se ulazak u grad samo automobilima koji prevoze hranu, lijekove i druge potrepštine, vozeći minimalnom brzinom.

06:35 U Kijevu ponovno sirene za zračni napad

⚡️Air raid alert in Kyiv. Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

06:35 SAD poručio Putinu: Odmah zaustavite krvoproliće!

Američki State Department pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da ‘odmah prekine ovo krvoproliće’ i da povuče trupe s ukrajinskog teritorija, u priopćenju objavljenom u srijedu kasno po američkom vremenu.

U svom priopćenju, SAD optužuje Rusiju da je pokrenula “potpuni napad na slobodu medija i istinu” blokiranjem pristupa neovisnim novinskim kućama sprječavajući njihovu mogućnost emitiranja informacija o invaziji. Izjava dolazi u trenutku u kojem Rusija intenzivira napad na ključne ukrajinske gradove, što je rezultiralo sve većim brojem smrtnih slučajeva civila i više od milijun ljudi koji bježe iz zemlje kako bi potražili utočište negdje drugdje.

06:15 Gradonačelnik Mauripolja: Građani su bez struje i vode

Gradonačelnik grada Mariupolja na jugu Ukrajine nazvao je srijedu najtežim danom ruske invazije, usred jakog granatiranja i sve većeg broja ranjenih civila u bolnicama. U priopćenju objavljenom u srijedu kasno na Telegramu, gradonačelnik Vadim Boičenko obratio se građanima Mariupolja i rekao da su ukrajinske snage hrabro uzvratile onima koji su pucali na kuće. CNN nije mogao neovisno provjeriti izvješća o pucanju ruskih vojnika na domove civila. Gradonačelnik je rekao i da je ključna infrastruktura u gradu ugrožena te da su građani bez vode i struje dok ih komunalne službe ne obnove u četvrtak.

“A vi, dragi građani Mariupolja, veliki ste heroji”, napisao je. “Svi se mi borimo za našu slobodu, za našu zemlju, za naš jedini Mariupolj. Ne napadamo nikoga. Jednostavno sjedimo kod kuće. To znači da je Bog s nama. To znači da je istina s nama. To znači da će pobjeda biti na našoj strani.” Također je zahvalio liječnicima, radnicima komunalnih službi, ukrajinskim oružanim snagama i svim građanima.

05:50 SAD: Rusija blokira neovisne novinske kuće i društvene mreže

SAD su u srijedu optužile Rusiju da je pokrenula “potpuni rat protiv slobode medija i istine” blokiranjem neovisnih novinskih kuća i sprječavanjem Rusa da čuju vijesti o napadu na Ukrajinu. “Ruska vlada također guši platforme Twittera, Facebooka i Instagrama na koje se deseci milijuna građana Rusije oslanjaju za pristup neovisnim informacijama i mišljenjima”, stoji u priopćenju State Departmenta.

05:30 Rusi tvrde da će dopustiti stanovnicima Kijeva da napuste grad

Ruske snage će dopustiti stanovnicima Kijeva da napuste grad u smjeru središnjeg grada Vasilkiva, rekli su dužnosnici u Moskvi. General bojnik Igor Konašenkov, glasnogovornik ministarstva obrane, dao je ovu ‘garanciju’ dok je državnoj televiziji govorio novosti o invaziji.

“Neće biti nikakvih prepreka od strane ruskog vojnog osoblja za izlazak civilnog stanovništva”, rekao je general bojnik Konašenkov u komentaru prikazanom na kanalu vijesti Rossiya 24. Ovo je drugi put da Rusija nudi način da civili evakuiraju iz Kijeva. U ponedjeljak je general-bojnik Konašenkov dao istu ponudu, rekavši civilima da je ruta prema Vasilkivu “otvorena i sigurna”. No, sam Vasilkiv je bio pod teškim ruskim granatiranjem otkako je invazija počela prije gotovo tjedan dana.

5:00 Prosvjednici na ulicama Sankt Peterburga

Ruski prosvjednici ponovno su izašli na ulice Sankt Peterburga – rodnog grada predsjednika Vladimira Putina – u znak protesta protiv invazije Ukrajine. Kao i prethodnih dana, dočekala ih je policija- službenici za borbu protiv nereda nasilno su rastjerali prosvjednike i uhitili desetke drugih. Proteklih dana uhićene su stotine prosvjednika. Novi val prosvjeda došao je kada je kritičar Kremlja u zatvoru Aleksej Navaljni pozvao na svakodnevne skupove protiv vojnog napada, rekavši da Rusija ne bi trebala biti “nacija uplašenih kukavica”.

4:00 Kreće bitka za Odesu

Nakon zauzimanja Hersona, vrlo je izvjesno da je Mariupolj idući cilj Rusije. Grad je u okruženju, pitanje je koliko otpor još može izdržati. Prema podacima američkih obavještajaca očekuje se i napad na Odesu, treći po veličini grad u Ukrajini.

3:00 Ukrajinci priznali pad Hersona

Ukrajina je priznala pad Hersona. Riječ je tek o službenoj potvrdi. Prethodno su neovisni izvori, uključujući BBC, objavili kako ruski tenkovi i vojska patroliraju centrom grada.

2:00 Snažne eksplozije odjekuju Kijevom

Reporteri javljaju o najmanje tri snažne eksplozije koje su odjeknule glavnim Ukrajinskim gradom. Neki od njih tvrde kako dosad nije bilo ovako snažnih detonacija. Nejasno je što su bile mete napada, niti koliko je ljudi ozlijeđeno. Eksplozije su uslijedile nekoliko sati nakon što je ogromna eksplozija u blizini središnje željezničke stanice u Kijevu potresla grad. To se dogodilo vrlo blizu mjesta gdje se stotine evakuiranih sklanjaju od ruskog granatiranja. Savjetnik ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova rekao je da je šteta na infrastrukturi nastala zbog pada olupine projektila nakon što su ga presreli sustavi protuzračne obrane. Oštećen je glavni toplovod, dodao je dužnosnik. Nije bilo žrtava, rekao je gradonačelnik Kijeva.

1:30 Iz Ukrajine pobjeglo više od milijun ljudi

Filippo Grandi, visoki povjerenik UN-a za izbjeglice, objavio je da je više od milijun Ukrajinaca pobjeglo od ratnog vihora. “Za još mnogo milijuna, unutar Ukrajine, vrijeme je da oružje utihne, kako bi se mogla pružiti humanitarna pomoć koja spašava živote”, poručio je putem Twittera

1:00 Opet se čuju eksplozije i sirene u Kijevu

Ukrajinski mediji javljaju o novim zračnim uzbunama u Kijevu nakon čega su uslijedile jake eksplozije.

0:30 Oglasio se Volodimir Zelinski

“Svaki okupator treba znati da će se susresti s bijesom Ukrajinaca. Takvim da će vječno pamtiti da mi svoje ne damo!”, napisao je na Facebooku.

0:15 Ruski biznismen Aleks Konanikin nudi milijun dolara za uhićenje Vladimira Putina

“Obećavam da ću platiti milijun dolara časnicima koji, poštujući svoju ustavnu dužnost, uhite Putina kao ratnog zločinca prema ruskim i međunarodnim zakonima”, napisao je Konanikin na društvenim mrežama.

0:00 SAD isporučio Ukrajini moćno oružje

SAD je Ukrajini isporučio stotine Stinger projektila u sklopu paketa pomoći od 350 milijuna dolara koji je Bidenova administracija objavila prošlog tjedna, navodi NBC News. Dužnosnici Kongresa rekli su za NBC da su SAD isporučile više od 200 projektila u ponedjeljak. Paket također uključuje protutenkovske projektile i streljivo Javelin, za koje je ukrajinska vlada rekla da im treba za obranu od ruske invazije.