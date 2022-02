(UŽIVO) ‘NAJMRAČNIJI SATI’ RUSKI TENKOVI U DRUGOM NAJVEĆEM GRADU! NAPADI S MORA, KOPNA I ZRAKA: Stradali vojnici i civili

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao neovisnost samoprozvanih Narodnih republika Donjeck i Lugansk kriza na Istoku Ukrajine dosegla je svoj vrhunac. Ubrzo nakon što se Putin u noći sa srijede na četvrtak iznenada obratio na ruskoj državnoj televiziji, krenula je ruska vojna operacija u Ukrajini. Dok zapadni saveznici žestoko osuđuju ovaj čin optužujući Rusiju za teško kršenje međunarodnog prava i pronalaženje izgovora za rat, svijet strahuje od daljnje eskalacije vojnih sukoba. Kako javlja CNN, u sedam ukrajinskih gradova odjekuju eksplozije: Kijevu, Harkivu, Kramatorsku, Dnjipru, Mariupolju, Odesi i Zaporožju. Iz minute u minutu donosimo vam stanje na terenu iz Ukrajine, kao i sve diplomatske akcije sukobljenih strana.

13:10 Oštre osude članica EU

Šefovi država ili vlada članica Europske unije najoštrije su osudili rusku vojnu agresiju na Ukrajinu te Bjelorusiju zbog sudjelovanja u agresiji protiv Ukrajine.

“Najoštrije moguće osuđujemo vojnu agresiju bez presedana na Ukrajinu. Ničim izazvanim i neopravdanim vojnim akcijama, Rusija je teško prekršila međunarodno pravo i ugrozila europsku i globalnu sigurnost i stabilnost”, kaže se u zajedničkoj izjavi članova Europskog vijeća.

12:45 Milanović osudio rusku agresiju

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro je u četvrtak osudio rusku agresiju na Ukrajinu i sastao se s čelnicima hrvatske vojske i obavještajnih službi, priopćeno je s Pantovčaka. O tome je razgovarao i s premijerom Plenkovićem. Napade ruskih snaga Milanović smatra neprihvatljivim kršenjem ukrajinskog suvereniteta i poziva Rusiju na prekid vojnih napada, kaže se u priopćenju.

12:18 Ovo je hladnokrvna invazija

“Mir na kontinentu je uništen. Sad imamo rat u Europi. Završili smo sastanak gdje smo razgovarali o situaciji. Održat će se hitne konzultacije. Ovo je ozbiljan trenutak za sigurnost Europe. Neopravdani ruski napad riziku izlaže brojne ljudske žrtve”, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Poručio je kako su ruske namjere jasne cijelom svijetu, unatoč lažima i dezinformacijama. “NATO saveznici osuđuju rusku invaziju, to je teško kršenje međunarodnog prava i čin agresije protiv suverene i mirne države – rekao je i dodao kako će NATO aktivirati mehanizme obrane. Ovo je ozbiljan trenutak za sigurnost Europe. Ruski neizazvan i neopravdan napad na Ukrajinu riziku izlaže brojne ljudske živote. Ovo je hladnokrvna invazija. Unatoč litaniji laži i dezinformacije ruske namjere su cijelom svijetu jasne”, rekao je glavni tajnik NATO-a.

12:04 Katastrofa za Europu

”Ruska invazija na Ukrajinu katastrofa je za Europu”, izjavio je u četvrtak britanski premijer Boris Johnson. Pozvao je na hitan sastanak čelnika NATO-a i najavio planove za javno obraćanje i razgovor s čelnicima G7.

12:00 Oglasio se i NATO

“Pozivamo Rusiju da odmah prekine svoje vojne akcije i povuče sve svoje snage iz i oko Ukrajine te da potpuno poštuje međunarodno pravo te dozvoli siguran pristup svim ljudima”, priopćio je NATO. U istočni dio Alijanse razmještamo dodatne obrambene kopnene i zrakoplovne snage, kao i dodatna pomorska sredstva. Povećali smo spremnost naših snaga da odgovore na sve nepredviđene situacije, zaključuju.

11:40 Moldavija će prihvatiti izbjeglice iz Ukrajine

Moldavija će uvesti izvanredno stanje i spremna je prihvatiti desetke tisuća ljudi iz susjedne Ukrajine, rekla je moldavska predsjednica Maia Sandu u četvrtak. “Pomoći ćemo ljudima koji trebaju našu pomoć i potporu”, rekla je. Deseci automobila čekaju u kolonama na granici između Ukrajine i Moldavije, prema internetskim stranicama moldavskih medija. Moldavija će zatvoriti svoj zračni prostor u četvrtak i preusmjeriti letove u druge zračne luke zbog sigurnosne situacije u regiji, objavio je zamjenik moldavskog premijera Andrei Spinu u postu na Facebooku.

11:35 Raste broj mrtvih

Najmanje 40 ukrajinskih vojnika i desetak civila poginulo je u četvrtak u prvim satima ruske invazije na Ukrajinu, rekao je novinarima savjetnik ukrajinskog predsjednika, prenose agencije.

“Znam da je poginulo više od 40 ukrajinskih vojnika i da je nekoliko desetaka ozlijeđeno te da je poginulo desetak civila” širom zemlje, rekao je Oleksij Arestovič. Ti gubici dogodili su se u zračnim i raketnim napadima u četvrtak ujutro, rekao je, prenosi AFP. Na području regije Harkova poginuo je dječak kada su granate pogodile stambenu zgradu, objavila je hitna služba. Ruska vojska objavila je da su proruski separatisti na istoku Ukrajine kojima pomaže postigli uspjehe na terenu. General Igor Konašenkov, glasnogovornik ruskog ministarstva obrane, rekao je na televiziji da su pobunjenici napredovali za tri kilometra u regiji Donjecka i jedan i pol kilometar u regiji Luganska. Naglasio je da Rusija cilja vojne mete i da se civili nemaju čega bojati.

11:20 Ruski tenkovi u drugom najvećem ukrajinskom gradu?

Postoje izvještaji, koje je naizgled potvrdio ukrajinski dužnosnik, da se ruski tenkovi već nalaze u Harkovu, drugom najvećem ukrajinskom gradu. Ovo se sve događa tako brzo, piše BBC.

Ruska invazija na Ukrajinu “katastrofa je za naš kontinent”, tvitao je britanski premijer Boris Johnson. Potvrdio je da će jutros dati izjavu naciji i razgovarati s kolegama čelnicima G7 kasnije danas.

