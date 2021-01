(UŽIVO) JOŠ SAT VREMENA DO PRISEGE: Biden stigao na inauguraciju, potpredsjednicu Kamalu Harris dopratio ‘heroj s Kapitola’

Joe Biden prisegnut će u srijedu u 12 sati po lokalnom vremenu na svečanosti u Washingtonu kao 46. američki predsjednik nakon dramatičnih izbora na kojima je pobijedio Donalda Trumpa, koji je čitavo vrijeme iznosio tvrdnje da je na izborima pokraden, a epilog čega su bili nedavni nasilni prosvjedi na Kapitolu.



Zbog epidemioloških i snažnih sigurnosnih mjera ova će inauguracija biti drugačija, na njoj neće biti predsjednika na odlasku Donalda Trumpa.

Poznati su i neki detalji same ceremonije na kojoj će američku himnu pjevati Lady Gaga, a proslavljeni glumac Tom Hanks vodit će poseban televizijski program koji će emitirati sve vodeće američke televizije osim Foxa.

17:15 Potpredsjednica Kamala Harris predstavljena je na inauguracijskoj svečanosti. Dopratio ju je policajac s Kapitola Eugene Goodman koji je postao heroj nakon što je objavljen video u kojem ga se može vidjeti kako izvodi nasilne prosvjednike iz prostorija Senata tijekom nedavnih protesta. Harris će sjediti kraj supruga Douga Emhoffa.

17:10 Potpredsjednik Mike Pence službeno je predstavljen na inauguraciji. Donalda Trumpa nema, bit će prvi predsjednik na odlasku koji nije došao na inauguraciju svog nasljednika u posljednjih 150 godina.









17:05 Počela je svečanost inauguracije, službeno se predstavljaju bivši predsjednici i bivše prve dame. Prvo su službeno predstavljeni Bill i Hillary Clinton, potom George W. i Laura Bush, a na koncu Barack i Michelle Obama. Stigli su i suci Vrhovnog suda. Kamala Harris prva će polagati zakletvu pred sutkinjom Sonijom Sotomayor, a potom Joe Biden pred sucem Johnom Robertsom.

17:00 Nakon što su stigli na Kapitol, Biden je svojoj supruzi Jill putem Twittera poslao vrlo posebnu poruku. “Volim te Jill i ne mogu biti zahvalniji što te imam na ovom putovanju koje imam pred sobom”.

16:50 Kako javlja CNN u zgradi Vrhovnog suda stigla je dojava o bombi. Iako su prvo napisali da je zgrada zbog dojave evakuirana, vijest je kasnije ispravljena da do evakuacije ipak nije došlo.

16:30 Joe Biden je stigao na Kapitol. Lideri Kongresa pozdravit će ga na ulazu. Biden će prisegnuti pred Kapitolom u 12 sati po lokalnom vremenu.









16:15 Biden i svita krenuli su iz katedrale Sv. Mateja apostola.

16:14 Na inauguraciju stigle i velike zvijezde. Fotoreporteri su snimili dolazak pjevačice Lady Gage, koja će izvesti američku himnu kao i sportske zvijezde Alexa Rodrigueza.

16:03 Čestitke Bidenu stižu od bivših i sadašnjih svjetskih lidera. Na Kapitol su stigli i bivši predsjednik Barack Obama sa suprugom Michelle, kao i Bill i Hillary Clinton. Obama je na Twitteru Bidenu poslao vrlo toplu poruku: “Čestitke mom prijatelju predsjedniku Joe Bidenu, ovo je tvoje vrijeme”.

16:00 George W. Bush i Laura Bush stigli su na Kapitol na inauguraciju Joe Bidena. Bivši predsjednik i prva dama mahnuli su novinarima dok su ulazili u zgradu.

15:50 Sve je spremno za inauguraciju, polako pristižu članovi Kongresa, a CNN piše da bi ovo mogla biti prva sunčana inauguracija u gotovo tri desetljeća. Kako navode, sunce je tijekom ceremonije posljednji put zasjalo kada je predsjednik Bill Clinton prisezao u svom prvom mandatu.

15:45 Kako piše CNN, Donald Trump je novom predsjedniku Joe Bidenu ostavio poruku u Ovalnom uredu. Doduše, sadržaj poruke nije poznat. Radi se o tradiciji kojom si američki predsjednici kod predaje mandata ostavljaju poruke s dobrim željama i savjetima. Poruku za Jill Biden ostavila je i Melania Trump.

15:40 Joe Biden oglasio se na Twitteru kratko napisavši “U Americi je novi dan”.

14:55 Joe Biden i Kamala Harris sa supružnicima prisustvuju misi u katedrali svetog Mateja apostola.

Detaljni raspored Bidenove inauguracije pogledajte OVDJE.

14:40 Trump je, između ostalog, u oproštajnom govoru rekao: “Zbogom, volimo vas sve i vratit ćemo se na neki način, vidimo se uskoro”. Nakon toga se sa suprugom Melanijom ukrcao na zrakoplov i otišao prema Floridi. U govoru je također obećao da će se uvijek boriti i poželio Bidenovoj administraciji puno sreće. “Divni ste ljudi, ovo je divna zemlja. Moja je najveća čast i privilegija što sam bio vaš predsjednik. Uvijek ću se boriti za vas, pratit ću, slušati i kažem vam, budućnost ove zemlje nikada nije bila bolja. Mislim da će biti uspješni, imaju temelj da naprave nešto stvarno spektakuralno”, rekao je Trump.

14:38 Američki predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije isteka predsjedničkog mandata napustio je u srijedu ujutro po lokalnom vremenu Bijelu kuću i uputio se prema vojnoj bazi Andrews odakle će ga predsjednički zrakoplov prevesti na Floridu koju je odabrao kao novo prebivalište. Trump se u pratnji supruge Melanije na južnom travnjaku Bijele kuće ukrcao u vojni helikopter Marine One kojem treba oko 15 minuta leta do zrakoplovne baze. Kršeći tradiciju staru 150 godina Donald Trump i njegova supruga Melania neće biti na inauguraciji novog američkog predsjednika Joea Bidena u podne po mjesnom vremenu. Također, odlučili su i da neće ugostiti budućeg predsjednika i njegovu suprugu Jill Biden u Bijeloj kući uoči inauguracije. Trump do danas nije nazvao Bidena, a po CNN-u ne namjerava mu niti ostaviti tradicionalnu poruku na radnom stolu u Ovalnom uredu. Let na Floridu bit će Trumpov zadnji zrakoplovom Air Force One. U slučaju da do Bidenove prisege ne sleti na odredište, oznaka zrakoplova promijenit će se jer u njemu više neće biti američki predsjednik.

14:30 Svjetski lideri uoči Bidenove inauguracije šalju čestitke, a u nekim slučajevima i molbe za poništavanjem odluka njegova prethodnika Donalda Trumpa. “Nakon dugo vremena Europska unija ponovno ima prijatelja u Bijeloj kući”, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula Von der Leyen.