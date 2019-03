(UŽIVO) Britanski parlament odbacio posljednju opciju za Brexit! Evo što sada slijedi

Autor: ZG/Dnevno.hr

Britanski parlamentarci s glasali su protiv Brexita bez sporazuma. 312 zastupnika glasalo je protiv, a 308 za, javlja CNN.

Britanski zastupnici glasali su protiv prijedloga da njihova zemlja za dva tjedna napusti EU bez sporazuma o razdruživanju, dan nakon što je parlament po drugi put velikom većinom odbio ponuđeni sporazum britanske premijerke i Bruxellesa.

Opcija “no-deal” dobila je crveno svjetlo u parlamentu.

Na bilo kakvu odgodu Brexita mora pristati svih 27 članica EU.

Glavni europski pregovarač Michel Barnier odmah nakon jučerašnjeg glasanja izjavio je da Bruxelles nema što novo ponuditi Londonu i da se priprema za neuredan razlaz.

“EU je učinio sve što može. Zastoj se može jedino riješiti u Velikoj Britaniji”, poručio je.

U međuvremenu se i Britanija priprema za sve izgledniji neuredan razvod pa je tako u srijedu priopćeno da će u tom slučaju privremeno, do godine dana, neće uvesti uvozne carine na niz proizvoda iz EU-a te da na granici Sjeverne Irske i Irske, također privremeno, neće biti graničnih kontrola. U ovom potonjem slučaju, radi se o jednostranoj britanskoj mjeri.

Što slijedi?

U četvrtak će parlament glasati o mogućnosti odgode Brexita do kojega bi trebalo doći za 16 dana. Točnije, 29. ožujka 2019. Velika Britanija i službeno bi trebala izaći iz EU. No, sada je to sve pod velikim upitnikom.