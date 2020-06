UŽASAVAJUĆA SNIMKA ZGROZILA BRITANCE! Srušili i tukli policajca, usput se snimali i radili selfije

Dvoje pripadnika londonske policije koji su se odazvali na poziv u pomoć, brutalno je napadnuto od strane huligana koji su jednog od službenih osoba srušili na pod, udarali rukama i nogama, pa sve snimali i objavljivali!

Jedan od napadača usred sramotnog napada radi “selfie”, a vidi se i da nitko od prolaznika ne reagira.

Snimku i priču objavili su svi veći mediji uključujući i Independent, nazivajući ovaj čin sramotnim i nedopustivim.

Scotland Yard objavio je da su policajci lakše ozlijeđeni, a dvoje napadača (20, 39) – uhićeni.

This is truly despicable & society should never accept such behaviour – we are here to protect you! The officers are safe, but clearly shaken & incredibly brave too. Arrests will be made… this must stop. BCU Cmdr Marcus Barnett https://t.co/WbVkfYEPHj

— Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) June 10, 2020