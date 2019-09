Uragan Dorian stigao na korak do Istočne obale SAD-a; nakon što je opustošio Bahame

Uragan Dorian, koji je oslabio na oluju druge kategorije pa ponovno ojačao na treću kategoriju, približio se u četvrtak istočnoj obali Sjedinjenih Država, uz jake vjetrove, bujice kiše i opasnosti od poplava.

U izvješću od 11 sati prijepodne po lokalnom vremenu, Nacionalni centar za uragane (NHC) je upozorio da se sljedećih sati očekuju naleti uragana duž dijela obale Južne Karoline.

Iako su udari vjetra oslabili i dalje puše do 175 km/h i Dorian se nalazi na 80 km od Charlestona. Uragan bi se trebao u četvrtak približiti obalama te države i zatim skrenuti u Sjevernu Karolinu, navodi NHC.

Charleston, turistički biser Južne Karoline, zahvatili su jaki vjetrovi.

Prije nego se opasno približio američkim obalama, Dorian je opustošio otoke Bahama gdje je smrtno stradalo dvadeset osoba, a strahuje se da će broj žrtava porasti, upozorio je ministar zdravstva. Premijer Hubert Minnis je rekao da se radi o “generacijskom razaranju”.

Ujedinjeni narodi su procijenili u srijedu da oko 70.000 ljudi treba “trenutačnu pomoć”.

U Sjedinjenim Državama srušeni su dalekovodi i stabla, a zbog nabujalih voda vlasti su zatvorile ceste, napisao je ured šerifa u okrugu Charlestona.

Više od 200.000 kućanstava je ostalo bez električne energije i tamo je otvoreno 33 skloništa.

Voda je već preplavila neke ulice. Prema NHC-u uragan se kreće prema sjeveru-sjeveroistoku brzinom od 13 km /h.

U Charlestonu je na snazi upozorenje na poplave, prema meteorološkom uredu grada.

NHC je upozorio i na povećanu opasnost od tornada u istočnom dijelu Sjeverne Karoline u četvrtak.

