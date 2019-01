UPRAVO OTKRIVENO: Sjeverna Koreja i Rusija skovale novi plan Trumpu iza leđa

Rusija je tajno ponudila Sjevernoj Koreji nuklearnu elektranu ako zaustavi svoj nuklearni program, izvještava Washington post.

Prijedlog je ponuđen još u listopadu kao jedno od mogućih rješenja zastoja u diplomatskim pregovorima između SAD-a i Sjeverne Koreje, piše Net.hr.

U dogovoru stoji kako bi Rusija upravljala s nuklearnom elektranom, a nuklearni otpad i svi nusprodukti bi bili poslani u Rusiju kako bi se smanjio rizik da Sjeverna Koreja iskoristi nuklearku da gradi nuklearna oružja, dok bi istovremeno siromašna zemlja imala novi izvor energije.

Međutim, pregovori SAD-a i Sjeverne Koreje otišli su korak naprijed pa bi se krajem veljače trebao održati dogovoreni summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una.

“Rusi su jako ambiciozni kada je riječ o Sjevernoj Koreji i ovo nije prvi puta da su bili usmjereni prema energetskom sektoru u Sjevernoj Koreji. Prijašnje administracije nisu blagonaklono prihvaćale rusko miješanje, međutim s Trumpom nikada ne znate jer on nije sklon tradicionalnom pristupu politici”, rekao je bivši zaposlenik Bijele kuće Victor Cha koji je prošle godine bio jedan od mogućih kandidata za veleposlanik pri Južnoj Koreji.

State Department, Bijela kuća, CIA, Ured direktora za nacionalnu sigurnost i rusko veleposlanstvo u Washingtonu odbili su komentirati natpise Washington Posta o ruskom prijedlogu Sjevernoj Koreji. Nejasno je je li prijedlog još uvijek tema pregovora ili je to utjecalo na pregovore Washingtona i Pyongyanga.

Ovaj pregovor dogodio se u trenutku kada su između SAD-a i Sjeverne Koreje zastali dogovori oko pitanja bi li Sjeverna Koreja trebala otkriti detalje svojeg nuklearnog programa.

Otkad se Trump susreo s Kimom na sastanku visoke razine u lipnju prošle godine u Singaporu, State Department sastajao se s sjevernokorejskim dužnosnicima kako bi se došlo do pregovora oko detalja dogovora prema kojem bi se Pyongyand odrekao svojeg nuklearnog oružja i napustio svoj program balističkih raketa.

Pregovori nisu imali previše vidljivih rezultata, međutim državni sjevernokorejski mediji nedavno su objavili kako se Pyongynang neće odreći svojeg nuklearnog oružja bez značajnijih ustupaka SAD-a. Naime, Sjeverna Koreja je odlučna da se u zamjenu što se odriče jednog dijela svojeg nuklearnog oružja podignu međunarodne sankcije koje su protiv nje, piše Net.hr.

Prošle godine, američki dužnosnici optužili su Rusiju da pomaže Sjevernoj Koreji kršiti međunarodne sankcije. Nedugo nakon, Rusija je objavila da će početi deportirati radnike iz Sjeverne Koreje kako bi oni prestali slati novac u Sjevernu Koreju jer na taj način oni namjerno financiraju daljnji razvoj nuklearnog programa.

Trump se prošlog tjedna branio od optužbi da njegovi pregovori sa sjevernokorejskim vođom nisu pridonijeli denuklearizaciji. Američki predsjednik je komentirajući najavljen sumit izjavio kako on vidi puno potencijala za napredak.

“Mediji lažnih vijesti vole govoriti kako se tako malo dogodilo na mojem prvom sumitu s Kim Jong-Unom. Krivo!”, napisao je na Twitteru, te pohvalio Sjevernu Koreju jer je zaustavila svoje testiranje nuklearnog oružja i balističkih raketa.

The Fake News Media loves saying “so little happened at my first summit with Kim Jong Un.” Wrong! After 40 years of doing nothing with North Korea but being taken to the cleaners, & with a major war ready to start, in a short 15 months, relationships built, hostages & remains….

…back home where they belong, no more Rockets or M’s being fired over Japan or anywhere else and, most importantly, no Nuclear Testing. This is more than has ever been accomplished with North Korea, and the Fake News knows it. I expect another good meeting soon, much potential!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 January 2019