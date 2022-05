UMRO JE ROBERT VLAŠIĆ, KRALJ KISELIH KRASTAVACA: Sin hrvatskog emigranta Amerikance zaludio svojim idejama

Robert J. Vlašić, koji je spajanjem izoštrenog smisla za posao s još oštrijim smislom za humor svoju obiteljsku tvrtku pretvorio u najvećeg nacionalnog dobavljača kiselih krastavaca, kornišona, kiselog kupusa i niza drugih slanih začina, preminuo je 8. svibnja u svojoj kući u Bloomfield Hillsu, u Michiganu.

Imao je 96 godina.

Njegov sin Bill, bivši šef ureda u Detroitu za The New York Times, potvrdio je tužnu vijest.

Vlašić je odrastao u Detroitu kao sin hrvatskog imigranta koji se bavio distribucijom mliječnih proizvoda. Volio je viceve o kiselim krastavcima i na kraju ih je sakupio u pamflet “101 šala o kiselim krastavcima Boba Vlašića”.

‘Vlasic Pickles’ ušao je u američki panteon pop-kulture 1974. debijem svoje maskote, ‘vlašićke rode’. Odjevena u leptir mašnu, naočale od i šešir, držala je kiseli krastavčić poput cigare.

Robert Joseph Vlašić rođen je 9. ožujka 1926. godine u Detroitu. Njegov djed Frank bio je Hrvat koji je 1912. doveo svoju obitelj iz grada Livna u Michigan.

Vlašić je bio diplomirani inženjer, studij na Sveučilištu Michigan završio je 1949. godine. Nakon što je služio u mornarici tijekom Drugog svjetskog rata, vratio se u Michigan i pridružio obiteljskom poslu.

Počeo je raditi u očevoj tvrtki za distribuciju krastavaca. Osim prijevoza, pokrenuo je i vlastitu proizvodnju. Početkom 50-ih godina kupio je tvornicu kiselog kupusa u Imlay Cityju, oko sat vremena sjeverno od Detroita, i nabavio strojeve za proizvodnju i pakiranje kiselih krastavaca. Potpisao je ugovore s uzgajivačima krastavaca i kupusa.

