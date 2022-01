‘UMRO JE NAŠ VOLJENI UČITELJ’: U dubokoj starosti preminuo najpoznatiji budist na svijetu! ‘Bio je poput velikog bora, dopuštajući mnogima da se odmore pod njegovim granama’

Zen budistički redovnik, pjesnik i mirovni aktivist, Thich Nhat Hanh, koji je 1960-ih postao poznat kao protivnik Vijetnamskog rata, umro je u subotu u dobi od 95 godina okružen svojim sljedbenicima u hramu u kojem je započeo njegov duhovni put.

“Međunarodna zajednica angažiranog budizma Plum Village objavljuje da je naš voljeni učitelj Thich Nhat Hanh mirno umro u hramu Tu Hieu u Hueu, Vijetnam, u ponoć 22. siječnja 2022., u dobi od 95 godina”, objavljeno je na njegovu Twitteru.

Njegov sprovod trajat će cijelog tjedna, a bit će održan u hramu na tih i miran način, tvrde njegovi sljedbenici.

“Thich Nhat Hanh bit će zapamćen kao vjerojatno jedan od najutjecajnijih i najistaknutijih vjerskih vođa na svijetu. Kroz njegova učenja i književni rad, njegovo nasljeđe ostat će za naraštaje koji dolaze”, rekla je otpravnica poslova Marie C. Damour iz američke misije u Vijetnamu te dodala da je njegovo učenje, posebno o uvođenju svjesnosti u svakodnevni život, obogatilo živote nebrojenih Amerikanaca.

U velikom skupu radova i javnih nastupa koji se protežu desetljećima, Thich Nhat Hanh je blagim i snažnim glasom govorio o potrebi da “hodate kao da nogama ljubite zemlju”.

Doživio je moždani udar 2014. zbog kojeg nije mogao govoriti i vratio se u Vijetnam kako bi proživio svoje posljednje dane u središnjem gradu Hueu, drevnoj prijestolnici i mjestu rođenja, nakon što je veći dio svog odraslog života proveo u egzilu.

