Umro je čovjek koji je ujedinio Njemačku, preživio atentat i iščupao Europu iz krize

Bivši njemački ministar financija Wolfgang Schäuble preminuo je u 81. godini. Iako nikad nije obnašao najvišu, kancelarsku dužnost, mnogi su ga smatrali jednim od najutjecajnijih političara u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata.

Bio je najdugovječniji zastupnik u Bundestagu, u kojem je proveo čak 51 godinu. Uz to, imao je važnu ulogu u ujedinjavanju Njemačke nakon pada Berlinskog zida, ali i u izvlačenju eurozone iz dužničke krize 2008. godine, piše BBC.

Schäuble se pridružio Demokršćanskoj uniji (CDU) 1965. godine. u Bundestag je ušao u dobi od svega 30 godina. Kao ministar unutarnjih poslova Zapadne Njemačke bio je jedan od potpisnika ugovora u Istočnom Berlinu koji je značio ujedinjenje zemlje u kolovozu 1990. godine. Iako je sam rekao da mu je to “vrhunac političkog života”, devet dana kasnije ustrijelio ga je psihički poremećni napadač zbog čega je do kraja života ostao u invalidskim kolicima.

No, to ga nije spriječilo da se vrati na političku scenu nakon nekoliko tjedana i pozove vlasti da ulogu glavnog grada iz Bonna ponovno vrate Berlinu. CDU je vodio do 1998. godine, a tu dužnost je dvije godine kasnije preuzela bivša kancelarka Angela Merkel.

Ona ga je najprije imenovala ministrom unutarnjih poslova, a zatim i ministrom financija. U svojoj oproštajnoj poruci Merkel je istaknula da je Schäuble bio njen “politički mentor”.

Osam godina bavio se uravnoteženjem njemačkog proračuna. Na kraju je 2014. godine uspio postići “Schwarze null”, odnosno nulti proračunski deficit. Mnogi ga zbog drastičnih mjera koje je poveo kao odgovor na krizu iz 2008. godine, smatraju pokretačem politike štednje.

Very sorry to hear my friend & former colleague Wolfgang Schäuble has passed. A great man, who unified his country & was the last of the post war Germans, committed to European peace, the US alliance & friendship with the UK.I will miss our Italian meals and Tuscan wine in Berlin

— George Osborne (@George_Osborne) December 27, 2023