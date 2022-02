‘UKRAJINSKE GRANATE PALE NA TERITORIJ RUSIJE’: Moskva žestoko optužuje, Ukrajina odgovara: ‘Napadaju sami sebe’

Iako je njemački kancelar Olaf Scholz rekao danas da članstvo Ukrajine u NATO-u nije na dnevnom redu i da se neće dogoditi u skorijoj budućnosti, a ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenskij da ukrajinske vlasti ne reagiraju na provokacije i da nastoje postići mir diplomatskim putem, nemoguće je ne primijetiti kako stanje u Ukrajini eskalira.

Zelenskij je rekao u subotu i da su u napadima separatista poginula dva vojnika, a ranjena tri.

Druga strana, separatistička i ruska, tvrde drukčije. Rostovska pogranična služba objavila je da su dvije granate pale na teritoriju Ruske Federacije. Kako javljaju, jedna granata eksplodirala je dva kilometra od rusko-ukrajinske granice, dok je druga pala na jedan privatni poljoprivredni objekt. Javili su i da žrtava, kao ni ozlijeđenih nema.

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov tijekom telefonskog razgovora s francuskim kolegom Jean-Yves Le Drianom rekao je da ukrajinske vlasti nastavljaju s oružanim provokacijama u Donbasu, priopćeno je u Moskvi. Lavrov je istaknuo da Kijev demonstrativno odbija ispunjavati preuzete obveze u okviru Minskog paketa mjera, gomila vojne snage na kontakt liniji u Donbasu i provodi kampanju militarizacije stanovništva.

“Ruske snage upotrijebile su teško naoružanje da napadnu vlastite položaje u blizini sela Pikuzi kod Mariupolja, pokušavajući prebaciti krivicu za napad na oružane snage Ukrajine”, tvrdi pak Operativno-taktička grupa ukrajinske vojske.

Kako se navodi, “Rusija nastavlja s propagandnim metodama vođenja informacijskog rata kako bi optužila oružane snage Ukrajine za granatiranje civilnog stanovništva, pokušavajući na taj način da prikrije vlastite podmukle poteze”.

Za podmukle poteze optužuju i Ukrajince. U blizini grada Krasnodona, u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici ispod mosta preko kojeg se kreću autobusi s izbjeglicama pronađena je eksplozivna naprava, tvrde. “Svi evakuirani stanovnici DNR bit će vraćeni kućama nakon stabilizacije situacije” , rekao je šef samoproglašene republike Denis Pušilin.

Dodao je i da će ih “sustavno sve vraćati kućama te da će se truditi da to bude što prije”. “Sada je glavni zadatak sigurnost naše djece, žena i staraca”, istaknuo je.

Na sve je reagirala i EU, pa je predsjednica Europske komisije Ursula von der Layen rekla da bi “način razmišljanja zasnovan na ‘mračnoj prošlosti’ mogao dovesti Rusiju do toga da ostane bez sretne budućnosti”.

“Suočavamo se s najgrubljim pokušajima Rusije da izmjeni pravila međunarodnog sustava, ipak i dalje se nadamo da ćemo uspjeti postići mir diplomatskim metodama”, napisala je na Twitteru.

