UKRAJINI STIŽU TAJNOVITI ‘VAMPIRI’: Ide li Putin u totalni rat? ‘To će biti ludo, ubacivat će ljude čak i dok ih melje Zapad’

Paket naoružanja u iznosu od 2,98 milijardi dolara, koji je u srijedu najavio američki predsjednik Joe Biden, šalje signal buduće potpore Ukrajini, a u njega je uključen dio ključnog naoružanja koji, doduše, tek treba ugovoriti i napraviti.

Biden je u izjavi naglasio da oružje, “naša najveća tranša sigurnosne pomoći do danas”, ima za cilj osigurati da se Ukrajina “može nastaviti braniti dugoročno”.

Paket, najavljen na Dan neovisnosti Ukrajine, uključuje oružje koje se ne povlači iz postojećih zaliha Pentagona, tako da će te isporuke trajati mjesecima, prema američkom dužnosniku upoznatom s detaljima.

To uključuje šest dodatnih nacionalnih naprednih raketnih sustava zemlja-zrak (NASM). Sustav protuzračne obrane prema NATO standardima, koji proizvodi Raytheon Technologies Corp., koristi se za zaštitu regije Washington, uključujući Bijelu kuću. Kao i dva NASAM sustava koja su već obećana Ukrajini, oni još nisu ugovoreni i proizvedeni.

Paket ne pruža nove mogućnosti za kratkoročnu protuofenzivu protiv ruskih snaga. Niti uključuje više dalekometnih raketnih sustava HIMARS koje ukrajinske trupe koriste za uništavanje skladišta streljiva i logističkih sustava duboko iza ruskih linija.

Nova vojna pomoć namijenjena je “za godinu dana, za dvije godine” kako bi se ruskog predsjednika Vladimira Putina razriješilo mišljenja da “može svakoga iscrpiti”, rekao je Colin Kahl, podtajnik obrane za politiku, novinarima u Pentagonu. .

Novi paket uključuje i sljedeće: 245 000 metaka topničkog streljiva 155 mm; 65 000 metaka za minobacačko streljivo od 120 mm; protutopničke radare U24; Puma bespilotne zračne sustave (UAS) i prateću opremu za Scan Eagle UAS sustave;

VAMPIRE protubespilotne zračne sustave; Laserski vođene raketne sustave; Financiranje obuke, održavanja i održavanja.

NASAMS je norveško-američki protuzračni sustav srednjeg do velikog dometa. To je i prvi sustav iz koga su se ispaljivale rakete AIM-120 AMRAAM (zrak-zrak) sa zemlje.

Ukupno osam sustava, koliko će im Amerikanci dostaviti, trebali bi Ukrajincima pružiti odličnu zaštitu od zrakoplova, raketa i bespilotnih letjelica. Sustav NASAMS, koji su zajednički razvili američki obrambeni izvođač Raytheon i norveška tvrtka Kongsberg, jednostavno je moderniji i efektniji od postojećih ukrajinskih raketnih sustava zemlja-zrak kratkog i srednjeg dometa koji datiraju iz sovjetske ere.

Zanimljiv je i takozvani ‘Vampir‘, sustav za borbu protiv dronova. Slično oružje dosad nije nije bilo uključeno u prethodne pakete američke vojne pomoći, a radi se o novoj verziji sustava Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (akronim VAMPIRE).

Sustav VAMPIRE se sastoji od četverometnog lansera za laserski vođene rakete, kao i senzorskih kupola s elektro-optičkim i infracrvenim kamerama, centraliziranim sustavom upravljanja i namjenskim napajanjem. L3Harris je javno demonstrirao sustav VAMPIRE montiran na kamionet, a kako Ukrajinske snage već koriste kamionete za prenošenje raznih raketnih bacača, ne bi trebali imati problema s konfiguracijom ovog lovca na dronove.

This is the “Vampire” anti-drone system which the United States will transfer to #Ukraine in its new military aid package. It can be installed on practically any vehicle in just 2 hours. pic.twitter.com/XkINqHAbnP









— Stepan Gronk (@StepanGronk) August 25, 2022