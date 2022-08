UKRAJINCIMA STIGLO JOŠ ‘ORUŽANIH ZVIJERI’: Ukrajinci mogu gađati ruske ciljeve koji su im bili nedostižni

Ukrajina je primila još četiri topnička raketna sustava visoke pokretljivosti (Himars) američke proizvodnje, rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar obrane.

Oleksij Reznikov napisao je na Twitteru da je zahvalan na pomoći u jačanju ukrajinske vojske.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e





— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022