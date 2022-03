UKRAJINCI UBILI VLASTITOG PREGOVARAČA? Špijunirao za Rusiju: ‘Služba sigurnosti imala je jasne dokaze o izdaji, uključujući i telefonske razgovore’

“Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) je, tijekom uhićenja, iz vatrenog oružja ubila člana ukrajinske pregovaračke skupine Denisa Kirejeva, koji je bio osumnjičen za veleizdaju”, rekao je zastupnik Oleksej Hončarenko, prenosi Interfax-Ukraine.

“Tijekom uhićenja, Služba sigurnosti Ukrajine ubila je člana ukrajinskog pregovaračkog izaslanstva Denisa Kirejeva. Osumnjičen je za veleizdaju”, napisao je Hončarenko na svom Telegram kanalu.

Hončarenko tvrdi i da je, prema riječima sugovornika u političkim krugovima, Služba sigurnosti imala jasne dokaze o izdaji Kirejeva, uključujući i telefonske razgovore.

Interfax-Ukraine još nije potvrdio ovu informaciju.

I Ukrajinska Pravda objavila je da je u Kijevu ubijen Denis Kirejev, jedan od ukrajinskih pregovarača koji su sudjelovali u pregovorima s Rusijom.

Kako navodi ukrajinska Pravda, Kirejev je ubijen dok su ga ukrajinske snage sigurnosti pokušale uhititi zbog sumnje na izdaju. Izvori Pravde navode da postoje “snažni dokazi” da je davao tajne informacije Rusiji. Dokazi uključuju i telefonske razgovore, navodi Pravda.

Ukraine’s security service has reportedly shot & killed Denis Kireev, a member of the Ukrainian negotiating team, pictured far back on the right in the photo. He was apparently killed while resisting arrest on suspicion of treason, @ukrpravda_news reports. https://t.co/B0kOhWxMmI pic.twitter.com/pFWfXIEFzK

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 5, 2022