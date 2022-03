‘UKRAJINCI SE BRANE SPRETNO I PAMETNO’ Preokret u ratu? Pentagon: Ukrajina više napada! Macron i Putin pričali sat vremena: Ne nazire se prekid vatre

Autor: Dnevno.hr

Danas je 27. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi. Kremlj je objavio da nema osnove za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Američki predsjednik Joe Biden tvrdi da je Vladimir Putin “pod pritiskom” te da to povećava vjerojatnost da će Rusi koristiti kemijsko ili biološko oružje. Ruska vojska pozvala je ukrajinsku da položi oružje i napusti Mariupolj, ali ukrajinska je strana odgovorila da nema predaje.

Razvoj događaja pratite na našem portalu.

23:25 Prijetnje Europi nuklearnim oružjem na ruskoj državnoj televiziji

Ruski politolog Sergej Mikejev na propagandnoj je državnoj ruskoj televiziji Kanal 1 održao bijesan govor u kojem je Europi prijetio nuklearnim oružjem.

Isječak njegovog nastupa objavljen je na društvenim mrežama, gdje se može vidjeti kako bijesno prijeti europskim zemljama.

“Europi, Europi, postoji jedna jednostavna stvar koju moramo reći Europi. Napast ćemo vas nuklearnim oružjem ako okupite nekakav mirovni kontingent s NATO-om ili ga odlučite premjestiti negdje drugdje… To će onda biti nuklearni rat”, vikao je Mikejev.

When I say that Putin will not stop in Ukraine, I mean exactly that. State Russian TV show in prime time discusses possible nuclear strike on Europe, Russian invasion of Poland and Lithuania and corridor to Kaliningrad, threatens Germany and Baltic states. Act now #StopRussia. pic.twitter.com/yq1CtZP2WS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 22, 2022

“Bravo, Poljaci, od vaše Varšave u 30 sekundi neće ostati ništa. Hrabri Nijemci, hrabri Estonci, hrabri Baltik. Kad smo kod hrabrog Baltika, znam da postoje ozbiljni problemi u Kalinjingradu na granici. Možda treba uspostaviti humanitarni koridor do Kalinjingrada. Zašto ne?”, rekao je.

“Čini mi se da se zemlje koje zovemo Litva i Poljska ponašaju previše hrabro. Previše hrabro! A ne razumiju da ih možemo riješiti mnogo brže od ovoga što smo započeli u Ukrajini. Zato što je problem koridora stvar lokalne vojne operacije, a to je mnogo lakše riješiti od onoga što smo započeli u Ukrajini”, rekao je.

22:40 Ukrajina: Na Mariupolj bačene ‘megabombe’









Dvadeset sedmog dana rata u Ukrajini, dvije “super moćne bombe” bačene su u utorak na Mariupolj, rekle su vlasti tog velikog lučkog grada razorenog ruskim granatiranjima, gdje je 200.000 civila u okruženju, dok su stanovnici Kijeva, gdje je na snazi policijski sat, ostali u svojim kućama.

22:00 Pentagon: SAD su vidjele naznake da Ukrajinci “malo više idu u napad”

SAD su “vidjele naznake da se Ukrajinci sada malo više bave napadom”, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby tijekom brifinga u Pentagonu u utorak. Na jugu u blizini Hersona Ukrajinci su “pokušali povratiti teritorij”, dodao je Kirby. “Branili su se vrlo pametno, vrlo spretno, vrlo kreativno, na mjestima za koja vjeruju da su prava mjesta za obranu, a vidjeli smo ih sada, na mjestima posebno na jugu blizu Hersona, pokušavali su povratiti teritorij”, rekao je Kirby.









21:30 Francuska: Na vidiku nema sporazuma o prekidu vatre

Na vidiku nema sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini, navodi se u priopćenju Elizejske palače nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak odvojeno razgovarao s ruskim i ukrajinskim kolegom. “Za sada nema dogovora, ali predsjednik Macron ostaje uvjeren u potrebu da nastavi svoje napore”, stoji u priopćenju.

“Ne postoji drugi izlaz osim prekida vatre i pregovora u dobroj vjeri između Rusije i Ukrajine”, dodaje se. Razgovor Macrona i ruskog predsjednika Vladimira Putina trajao je sat vremena, navodi Elizejska palača.

21:10 Putin i Macron razgovarali telefonom, javljaju ruski mediji

Ruski mediji javljaju da je Vladimir Putin telefonom razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Razgovor se dogodio na inicijativu Francuske, objavila je državna novinska agencija Ria Novosti. Novinska agencija Interfax priopćila je kako su dvojica čelnika razgovarala o mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Od francuske vlade o tome nema potvrde, ali dvojica čelnika održali su nekoliko dugih telefonskih razgovora prije i nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Путин поговорил по телефону с Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны https://t.co/ixLZlnfAhV pic.twitter.com/wAz1tCrdUo — РИА Новости (@rianru) March 22, 2022

20:45 BBC objavio kartu okruženog Mariupolja

Ruske snage u početku su brzo napredovale na jugu Ukrajine, a njihov je glavni cilj bio stvaranje kopnenog koridora između Krima, koji je anektirala 2014., i područja koja su u Donjecku i Lugansku držali separatisti koje podržava Rusija. Na putu tom cilju stoji lučki grad Mariupolj, koji je od početka ožujka u okruženju ruskih snaga. Ukrajinski dužnosnici kažu da je oko 300.000 civila i dalje zarobljeno u gradu.

20:30 Peskov o nuklearnom oružju: U slučaju da je ugroženo postojanje Rusije…

Rusija će koristiti nuklearno oružje samo ako je ugroženo samo njezino postojanje, citirala je glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova ruska državna novinska agencija. Glavni glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina priznao je da Rusija još nije postigla nijedan od svojih vojnih ciljeva u Ukrajini i odbio je zanijekati da bi Moskva mogla pribjeći uporabi nuklearnog oružja.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

20:00 Amerikanci: Ruski vojnici pate od ozeblina

Ruske snage i dalje se suočavaju s logističkim problemima kao što je nedostatak ispravne opreme, što dovodi do ozeblina među vojnicima, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik.

19:45 Zapadne zemlje zaziru od ruske prisutnosti u G20 – Reuters

Zapadne zemlje procjenjuju može li Rusija ostati članica skupine G20, koju čine najveća svjetska gospodarstva, nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu, rekli su u utorak Reutersu dva izvora uključena u razgovore o tom pitanju. Vjerojatnost da će članice skupine G20, među kojima su Kina, Indija, Saudijska Arabija i druge zemlje, staviti veto na izbacivanje Rusije, povećala je izglede za scenarij u kojem će neke zemlje preskočiti samite skupine G20, kazali su Reutersovi izvori. Izvor iz Europske unije zasebno je potvrdio razgovore o statusu Rusije na nadolazećim sastancima skupine G20 kojom trenutno predsjeda Indonezija.

“Indoneziji je vrlo jasno rečeno da bi nazočnost Rusije na nadolazećim sastancima ministara bila vrlo problematična za europske zemlje”, rekao je izvor, dodajući da ne postoji jasan proces za isključenje zemlje. Ranije u utorak Poljska je priopćila da je predložila američkim trgovinskim dužnosnicima da zamijeni Rusiju u skupini G20 te da je na taj prijedlog dobila “pozitivan odgovor”.

Prvi Reutersov izvor kazao je kako nije vjerojatno da bi Indonezija, Indija, Brazil, Južna Afrika i Kina podržali uklanjanje Rusije iz skupine G20. Ako zemlje G7 umjesto toga preskoče ovogodišnje sastanke G20, to bi mogao biti snažan signal Indiji, rekao je izvor. Naime, Indija nije osudila rusku invaziju Ukrajinu, što su kritizirale zapadne zemlje. Ruski status u drugim multilateralnim organizacijama također se propituje. Dužnosnici Svjetske trgovinske organizacije kazali su da se brojne delegacije odbijaju susresti s ruskim kolegama u raznim formatima. Jedan Reutersov izvor iz zapadne zemlje kazao je da se s ruskim predstavnicima u WTO-u ne žele sastajati zemlje članice Europske unije, SAD, Kanada i Velika Britanija.

19:00 Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost: Biden u četvrtak objavljuje “daljnji paket sankcija”

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan opširno je pregledao akcije koje će Sjedinjene Države poduzeti u suradnji s drugim svjetskim čelnicima tijekom putovanja američkog predsjednika Joea Bidena u Bruxelles u četvrtak.

“Neću pretjerivati ​​s najavom koja će biti objavljena u suradnji s našim saveznicima u četvrtak kada predsjednik bude imao priliku razgovarati s njima u to vrijeme, a to je dodatni paket sankcija”, rekao je Sullivan novinarima u utorak.

“Ono što ću reći jest da će se jedan od ključnih elemenata te najave usredotočiti ne samo na dodavanje novih sankcija, već na osiguravanje zajedničkih napora za suzbijanje izbjegavanja sankcija, ukidanja sankcija ili pokušaja bilo koje zemlje da zaobiđe ili oslabi sankcije Rusiji”.

Biden bi se trebao pridružiti svjetskim čelnicima na izvanrednom summitu NATO-a u četvrtak, kao i na sastanku G7 i Europskog vijeća.

18:15 Zelenski: U Mariupolju samo ruševine

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da od Mariupolja “nije ostalo ništa” dok je Kijev apelirao na Moskvu da dopusti civilima da evakuiraju opkoljeni južni lučki grad. “Tamo nije ostalo ništa. Samo ruševine”, rekao je Zelenski u video obraćanju talijanskom parlamentu.

Mariupolj, ključna strateška meta Moskve, izdržao je tjedne ruskog bombardiranja. Dužnosnici kažu da su stanovnici ostali bez hrane, lijekova, struje i tekuće vode. Dok je Zelenski govorio, vijeće Mariupolja je priopćilo da su ruske snage bacile dvije velike bombe na grad, ali nisu dali detalje o žrtvama ili šteti. “Još jednom je jasno da okupatori nisu zainteresirani za grad Mariupolj. Oni ga žele sravniti sa zemljom i učiniti ga pepelom na mrtvoj zemlji”, priopćilo je vijeće. Rusija poriče da je ciljala civile.

Ranije je potpredsjednica vlade Irina Vereshchuk ponovila pozive na stvaranje humanitarnog koridora koji bi omogućio civilima da odu. Kasnije je rekla da je najmanje 100.000 ljudi željelo otići, ali nisu mogli. Ukrajina je u ponedjeljak prkosila ultimatumu da se grad preda kao uvjet da ruske snage puste civile da sigurno odu.

18:00 ‘Rusija puca na Mariupolj iz Azovskog mora’

Rusija je počela pucati na grad Mariupolj iz Azovskog mora, prema riječima visokog dužnosnika američke obrane, koristeći skupinu od otprilike sedam brodova za pokretanje napada na kritični obalni grad.

Dužnosnik je rekao da su neki od brodova možda minolovci i amfibijski desantni brodovi, ali neki od brodova su površinski borci koji su se pridružili napadu na opkoljeni grad u posljednja 24 sata.

“Nastavljamo promatrati brojne ruske snage unutar grada Mariupolja”, rekao je dužnosnik. “Mislimo da su barem neki od njih separatističke snage koje su došle iz Donbasa, a opet, Ukrajinci se jako jako bore da Mariupolj ne padne.”

17:45 ‘Ruska paravojna skupina aktivna u Ukrajini’

Wagner grupa, paravojna skupina koju sponzorira Rusija, “aktivna” je u Ukrajini, rekao je u utorak visoki američki obrambeni dužnosnik. Nema stranih boraca “koji su došli u zemlju” iz Sirije ili negdje drugdje, a koje su SAD vidjele, dodao je dužnosnik. SAD trenutno ne vidi “opipljive naznake” da se Rusi trude obnoviti opskrbu, ali “i dalje viđamo naznake da oni vode te rasprave i da prave takve planove i u smislu ponovne opskrbe i pojačanja”, istaknuo je dužnosnik.

17:30 Ukrajinci odbili Ruse kod Kijeva

Čini se da je ukrajinski protunapad sjeverno i zapadno od glavnog grada Kijeva postigao određeni napredak, piše CNN.

16:45 SAD: Ukrajinci se bore da vrate teritorij

Ukrajinske snage sada se bore za povratak svog teritorija, rekao je visoki dužnosnik američke obrane. Ukrajinske snage sada pokušavaju povratiti teritorij u posljednjih nekoliko dana koji su Rusi osvojili, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik, nazivajući ih “sposobnim i voljnim” za to. Dužnosnik je naveo primjere Ukrajinaca koji se bore za povratak Hersona, kao i guranja ruskih snaga sa sjeveroistoka Mikoljaiva. Dužnosnik je upozorio da SAD ne mogu reći jesu li ovi potezi dio “većeg operativnog plana” Ukrajinaca ili ne. Ukrajinska obrana bila je “spretna” i “agilna”, prema dužnosniku.

15:40 Glavni tajnik UN-a: Vrijeme je da se okonča ovaj apsurdni rat

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je danas kako bi rat u Ukrajini mogao izazvati globalnu krizu gladi i ocijenio kako je vrijeme da se okonča ovaj apsurdni rat.

” Čak i ako Mariupolj padne, Ukrajinu se ne može osvojiti grad pod grad, ulicu po ulicu, kuću po kuću. Taj rat ne može se dobiti. Prije ili kasnije, s bojišta će se morati prijeći za pregovarački stol. Vrijeme je da se prekine taj apsurdni rat”, naglasio je.

15:00 Ukrajina: 300.000 ljudi ostaje bez hrane u Hersonu

Oleg Nikolenko, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je da oko 300.000 ljudi u okupiranom južnom gradu Hersonu ponestaje hrane i medicinskih zaliha. Grad Herson bio je prvi veći ukrajinski grad koji je pao u ruke ruskih trupa nakon što su 24. veljače napale Ukrajinu.

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late! — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2022

14:30 Zemlje Europske unije podijeljene oko jedne od najvažnijih sankcija Rusiji

Na sastanku u Bruxellesu ministri vanjskih poslova nisu se uspjeli dogovoriti oko najvažnijih sankcija Rusiji i Vladimiru Putinu. Zasad nema konsenzusa protiv uvoza energenata iz Rusije. Ministri vanjskih poslova zemalja, uključujući Litvu i Irsku, pozvali su na intenziviranje sankcija protiv ruskog energetskog sektora i na uvrštavanje embarga na rusku naftu u peti paket sankcija. No prijedlogu su se usprotivile Njemačka i Nizozemska, koje se uvelike oslanjaju na uvoz energije iz Rusije. Čak više od 40 posto prirodnog plina i 30 posto sirove nafte uvezeno je 2019. godine iz Rusije u EU. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je nakon sastanka da će EU nastaviti s ”izolacijom” Rusije, ali je dodao da konkretne odluke još nisu donesene, javlja Reuters.

13:35 Ugašeni požari kod Černobila

Ukrajinski ministar za prirodne resurse izjavio je da su požari ugašeni u oblasti nuklearne elektrane u Černobilu, koja je pod kontrolom ruskih snaga. Prethodno su ukrajinske vlasti optužile ruske snage da su namerno podmetnule požar ili ga izazvale artiljerijskim granatiranjem, prenosi agencija AP. Ukrajinski ministar rekao je da su razine radijacije u toj oblasti unutar normi.

13:30 Kličko: Putinovi planovi nisu ograničeni samo na Ukrajinu

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko putem je videoveze razgovarao s nekoliko gradonačelnika europskih gradova. “Danas govorimo svijetu istinu o barbarstvu i divljaštvima koje Rusija čini uništenjem Ukrajine i Ukrajinaca. Naglasio sam našim europskim partnerima da se ne borimo samo za naše gradove i našu zemlju. Borimo se za vrijednosti i principe po kojima Rusija gazi. Putinovi apetiti i planovi nisu ograničeni samo na našu zemlju, on se želi proširiti na druge europske zemlje. Europljani to moraju razumjeti. I zato danas govorimo o potrebi povećanja ekonomskog i političkog pritiska na Rusiju. Govorimo o pomoći Ukrajini – humanitarnoj, vojnoj i političkoj. Agresora možemo zaustaviti samo zajedničkim, hrabrim naporima međunarodne zajednice. Jer Rusija prijeti cijelom civiliziranom svijetu”, rekao je.

13:05 Zelenski: Za rusku vojsku Ukrajina predstavlja vrata Europe

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se talijanskom parlamentu videolinkom. Talijanskim zastupnicima rekao je da je Ukrajina “na rubu da preživi rat s Rusijom” te upozorio da Moskva želi kroz Ukrajinu ući u ostatak Europe. “Za rusku vojsku Ukrajina predstavlja vrata Europe, kroz koja žele provaliti, ali barbarizmu ne smijemo dozvoliti da prođe”, rekao je.

12:55 Šef kineskog parlamenta poručio Jandrokoviću: Kina pokušava zaustaviti rat u Ukrajini

Kina aktivnostima i inicijativama pokušava zaustaviti ratne sukobe u Ukrajini i spriječiti humanitarne krizu, poručio je predsjednik kineskog parlamenta Li Zhanshu na videosastanku s predsjednikom Sabora Gordanom Jadrokovićem. Po saborskom priopćenju, Li je kazao da “Kina podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine te izvijestio predsjednika Sabora o aktivnostima i inicijativama kineske strane koje idu u smjeru zaustavljanja ratnih sukoba i sprječavanja humanitarne krize”, kaže se u saborskom priopćenju. Jandroković je poručio da Hrvatska pruža neupitnu potporu neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti i naglasio nužnost prekida svih vojnih djelovanja i povlačenje ruske vojske iz Ukrajine.

12:35 Zelenski razgovarao s papom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s papom Franjom kojem je prenio stav da bi Vatikan mogao odigrati ulogu posrednika u zaustavljanju rata u Ukrajini. Zelenski je ispričao papi kako je teška humanitarna situacija u Ukrajini, a da koridore za spašavanje blokiraju ruske snage.

12:15 Gori kod Černobila

Sedam šumskih požara je izbilo u blizini nuklearne elektrane u Černobilu, objavili su Ukrajinci putem službenih kanala, dodavši da strahuju od širenja radioaktivnog oblaka.

11:20 Ukrajinci: preuzimanje kontrole nad Kijevom za Ruse bi bilo samoubojstvo

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič danas je izjavio kako je preuzimanje kontrole nad Kijevom i dalje jasni prioritet Rusije, ali pokušaj da to učini bio bi samoubojstvo za Moskvu. Dodao je da bi sukob mogao završiti za dva do tri tjedna.

10:50 Ukrajinci: U Harkivu uništeno gotovo 1000 zgrada

Ukrajinska služba za hitne situacije objavila je da je od ruskog granatiranja u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu uništeno gotovo 1000 zgrada. Većinom se radi o stambenim zgradama, tvrde Ukrajinci. Ruske snage već tri tjedna neprekidno granatiraju Harkiv, koji se nalazi samo 50-ak kilometara od granice s Rusijom. Ukrajinski dužnosnici navode da je u Harkivu ubijeno najmanje 500 civila.

10:20 Ukrajinski gradonačelnik civilima: Napustite grad ako možete

Gradonačelnik ukrajinskog grada Borispilja, u čijoj je blizini međunarodna zračna luka, savjetovao je danas civile da odmah napuste grad ako mogu zbog borbi u blizini. “Nema potrebe biti sada u gradu jer se na području oko njega vode borbe. Pozivam civilno stanovništvo da bude mudro, javi se u naš pozivni centar i napusti grad čim se ukaže prilika”, rekao je.

9:10 Lukašenko: Ovo je novo zlato ili nafta

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko naglasio je da je u pozadini događaja u Ukrajini važnije nego ikad uspješno provesti sjetvu, poručivši da je žito danas praktički novo zlato ili nafta. “Sjetva za Bjelorusiju ove je godine važnija nego ikad. Vodimo je u pozadini vrućeg sukoba u blizini naših južnih granica, kao i u kontekstu ogromnog pritiska sankcija na Rusiju kao našeg glavnog saveznika i naše glavno tržište , te neviđeno povećanje cijena ugljikovodika u svijetu, gnojiva i hrane, izjavio je. Naglasio je da jedan od glavnih svjetskih dobavljača – Ukrajina – vjerojatno neće moći provesti punu sjetvu te će cijene nastaviti rasti.

9:05 Američkim tvrtkama savjetovano da pojačaju sigurnost

Američkim je tvrtkama preporučeno da povećaju sigurnost, jer se strahuje da bi ruska vlada mogla planirati hakerske napade na njih. Američki je predsjednik Joe Biden rekao da tvrtke imaju patriotsku dužnost zaštititi se, dodavši da bi “odmah morali pojačati svoju kibernetičku zaštitu.

8:40 Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno 117 djece, a 155 ih je ozlijeđeno

Ukrajinski parlament jutros je objavio da je od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno 117 djece, a 155 ih je ozlijeđeno u napadima ruskih snaga. Najveći broj žrtava zabilježen je, tvrdi ukrajinski parlament, u Kijevu, Harkivu te Černihivu na sjeveru zemlje. UN je danas objavio da je u ratu dosad ubijeno 925 civila, od čega 75 djece. No, stvarni brojevi su vjerojatno znatno veći, objavio je UN.

8:05 Ukrajina: Rusi osvojili kopneni koridor prema Krimu

Ukrajinska vojska objavila je da su ruske snage osvojile kopneni koridor prema Krimu, ukrajinskom poluotoku koji je Rusija anektirala 2014. godine, šo znači da je Ukrajini odsječen pristup Azovskom moru. 7:55 Zelenski: Spremni smo pregovarati o odustajanju od ulaska Ukrajine u NATO

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman pregovarati o odustajanju od ulaska Ukrajine u NATO ako Rusija pristane na prekid vatre, povlačenje ruskih snaga i sigurnosna jamstva u Ukrajini. “To je kompromis za sve. Za Zapad, koji ne zna što napraviti s nama u vezi ulaska u NATO, za Ukrajinu, koja traži sigurnosna jamstva, i za Rusiju, koja ne želi daljnje širenje NATO-a”, rekao je. Ponovio je da traži direktan razgovor s ruskim predsjednikom Putinom. “Bez razgovora s Putinom nemoguće je znati želi li Rusija uopće prekinuti rat”, rekao je Dodao da je Kijev spreman razgovarati o statusu Krima i istočne regije Donbas, koja je pod kontrolom proruskih separatista, ali tek nakon prekida vatre i koraka koji vode pružanju sigurnosnih jamstava Ukrajini.

7:45 Pola grada na Azovskom moru je u plamenu

Nove satelitske snimke iz Mariupolja otkrivaju da je pola grada na Azovskom moru u plamenu. Zapaljene su zgrade, industrijski pogoni, gotovo cijeli grad je razrušen. Tisuće ljudi i dalje je zarobljeno u podrumima bez vode i grijanja. Službene brojke govore da je poginulo oko 2.300 ljudi.

7:20 Ukrajinci tvrde: Rusi imaju zaliha streljiva i hrane za tri dana

Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine objavio je da, prema dostupnim informacijama, ruske okupacijske snage u Ukrajini imaju zalihe streljiva i hrane za ne više od tri dana. “Slična situacija je s gorivom, koje Rusi dostavljaju putem cisterni”, navodi se u izvješću ukrajinske vojske, dodavši da okupatori nisu uspjeli organizirati naftovod kojim bi dopremili gorivo svojim snagama.

7:10 Japanci gnjevni zbog ruskog poteza

Rusija se povukla iz pregovora o mirovnom sporazumu s Japanom i zamrznula je zajedničke gospodarske projekte u vezi sa spornim Kurilskim otocima zbog sankcija koje joj je Tokio uveo zbog Ukrajine, što je izazvalo gnjevnu reakciju Japana.

7:05 Ukrajinci: Rusi sve više koriste bombardere, borbene avione i projektile

Ruske snage su u zadnja 24 sata pojačale prisutnost u ukrajinskim zračnom prostoru, objavila je ukrajinska vojska. “Uz mnoge bespilotne letjelice, neprijatelj koristi bombardere, borbene zrakoplove te krstareće i balističke projektile”, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Dodali su kako je ukrajinska vojska jučer uništila jedan ruski avion, dva helikoptera i šest dronova. Te tvrdnje zasad nisu neovisno provjerene.

7:00 Imamo jasne dokaze ratnih zločina

Američko Ministarstvo obrane optužilo je Rusiju da je počinila ratne zločine u Ukrajini, Kazali su kako postoje “jasni dokazi” takvih kaznenih djela, prenosi Sky. Pentagon je poručio kako će pomoći u prikupljanju dokaza. “Vidimo jasne dokaze da ruske snage čine ratne zločine. Pomažemo u prikupljanju dokaza o tome”, izjavio je glasnogovornik Pentagona John Kirby. Ukupno je 38 zemalja od Međunarodnog kaznenog suda (ICC) zatražilo istragu ratnih zločina počinjenih u Ukrajini za vrijeme ruske agresije.

6:50 Biden kaže da Putin razmišlja o korištenju kemijskog oružja u Ukrajini

Ruske optužbe da Kijev posjeduje biološko i kemijsko oružje su lažne i pokazuju da ruski predsjednik Vladimir Putin i sam razmišlja da ih upotrijebi u svom ratu protiv Ukrajine, rekao je u ponedjeljak američki predsjednik Joe Biden ne navodeći dokaze. Putin je “stisnut uz zid i sada iznosi nove lažne tvrdnje da mi u Americi imamo biološko kao i kemijsko oružje u Europi, a to jednostavno nije istina”, reko je Biden na poslovnom okruglom stolu. “Također sugeriraju da Ukrajina ima biološko i kemijsko oružje. To je jasan znak da razmišlja o korištenju jednog i drugog.” Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.

6:45 Zelenski inzistira na sastanku s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski inzistirao je u ponedjeljak navečer na potrebi za sastankom “u bilo kojem obliku” sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi se “zaustavio rat” u Ukrajini. “Vjerujem da je bez ovog sastanka nemoguće u potpunosti razumjeti na što su oni (Rusi) spremni kako bi zaustavili rat”, rekao je Zelenski u razgovoru za Suspilne, ukrajinski regionalni državni medij. Zelenski, koji je rekao da “bez pregovora rat neće biti zaustavljen”, već je više puta pozivao na sastanak s Putinom, ali je u ponedjeljak bio posebno uporan. Međutim, upozorio je da Ukrajina ne može “prihvatiti nikakav ultimatum Rusije”. Dosad je održano nekoliko razgovora licem u lice i putem video veze između ruskog i ukrajinskog izaslanstva od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.