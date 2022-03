UKRAJINCI IZAŠLI NA ULICE GRADOVA POD KONTROLOM RUSA! Vijore se žuto-plave zastave, prosvjeduju diljem zemlje: ‘Herson je Ukrajina’, Papa pozvao: ‘Zaustavite taj gnusni rat!’

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 25. dan. Ruska vojska “steže obruč” oko Mariupolja, izveden je i teški raketni napad na Mikolajiv. Mariupolj je opkoljen sa svih strana. Smatra se da je samo pitanje vremena kada će pasti. To će omogućiti Rusiji da poveže Krim sa samoproglašenim republikama. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič objasnio je kako se najbliže snage, koje bi mogle pomoći Mariupolju, bore s ruskom vojskom ili su pak predaleko. “Trenutno ne postoji vojno rješenje za Mariupolj”, smatra Arestovič. S Rusijom je dogovoreno deset humanitarnih koridora za evakuaciju građana, rekla je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. U subotu je Rusija objavila kako je uspješno testirala hipersoničnu raketu. Razvoj događaja pratite na našem portalu.

Događaje od jutra pročitajte OVDJE, a događaje od subote OVDJE.

17:27 Bivši britanski premijer doveo pomoć izbjeglicama

Nakon nekoliko dana puta i prijeđenih 1600 kilometara, bivši britanski premijer David Cameron stigao je u Poljsku kako bi uručio prikupljenu pomoć Crvenog križa ukrajinskim izbeglicama.

“Ledeno je hladno i prilično smo iscrpljeni, ali bilo je dobro putovati, znajući da pokušavamo učiniti nešto za izbjeglice koje toliko pate”, rekao je Cameron u videu objavljenom na Twitteru.

17:05 Francuska blokirala gotovo 850 milijuna eura imovine ruskih oligarha

Francuska je od početka rata u Ukrajini na svojem teritoriju blokirala gotovo 850 milijuna eura vrijednu imovinu ruskih oligarha – jahte, stanove, bankovne račune, izjavio je u nedjelju ministar gospodarstva i financija Bruno Le Maire.

16:55 Biden stiže u Europu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sljedećeg tjedna dolazi u Europu kako bi sudjelovao u nizu hitnih summita.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki objavila je na Twitteru hoće li Biden posjetiti Ukrajinu koja tjednima proživljava agresiju vojske ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Putovanje će biti usredotočeno na nastavak okupljanja svijeta u znak podrške ukrajinskom narodu i protiv invazije predsjednika Putina na Ukrajinu, ali nema planova za putovanje u Ukrajinu”, objavila je Psaki.

Veleposlanica Ujedinjenih naroda Linda Thomas-Greenfield u emisiji CNN-a izrazila je veliku sumnju u mogućnost Bidenova posjeta Ukrajini prilikom dolaska u Europu, kazavši:

Podsjetimo, bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u subotu je, također za CNN, kazao kako bi Bidenov dolazak u Ukrajinu bio simbol solidarnosti.

16:15 Ukrajinci izašli na ulice

Na društvenim su se mrežama počele dijeliti snimke i fotografije prosvjeda koji se održavaju u Hersonu, Kahovki i Berdjansku, gradovima koji su pod kontrolom Rusa. Radi se o mirnim prosvjedima, no na nekim mjestima je navodno ipak došlo do sukoba s ruskim vojnicima, prenosi BBC.

U jednom videu, koji je podijelila Ukrajinska Pravda, gomila maše zastavama na trgu u Hersonu i viče: “Herson je Ukrajina!”

U Enerhodaru, gdje se nalazi najveća europska nuklearna elektrana, građani su zahtijevali puštanje gradonačelnika Ivana Samoidiuka kojeg su zarobili Rusi, objavio je novinar Wall Street Journala, a prenosi Guardian.

Šefica Centra za građanske slobode pri OSCE-u objavila je video na kojem vojnici pokušavaju obuzdati dio prosvjednika u Berdjansku.

In Berdyansk, people went on a peaceful protest against Russians – they began to detain and beat them. Shots were also heard in the air.

The video was sent by a local resident#StandWithUkraine pic.twitter.com/7SW1tcMkpI

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 20, 2022