U Rusiji uništeno više od 9900 četvornih kilometara šuma, većinu izazvao čovjek!

Posljednjih tjedana je u Rusiji bilo više od 6000 šumskih požara, a uništili su više od 9900 četvornih kilometara šuma, objavilo je rusko tužiteljstvo.

Najteže su pogođeni južni Sibir, područja oko Bajkalskog jezera, krajnji istok i krajnji zapad zemlje.

U požarima nije bilo smrtno stradalih niti su izgorjele kuće, rekle su vlasti.

Po ruskom ministarstvu okoliša 60 posto požara izazvao je čovjek, primjerice logorskim vatrama koje su izmaknule kontroli. Logorske vatre i krijesovi popularni su u Rusiji, a uz to na proljeće ljudi često pale i suhu travu.

— DAILY SABAH (@DailySabah) June 20, 2020