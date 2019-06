U Rijeci se proizvode jedinstvene drvene igračke: ‘U našim igračkama sve je hrvatsko-od ideje do materijala’

Autor: Dnevno

Kako donosi Novi list, u Rijeci je pokrenuta mala tvornica jedinstvenih igrački. Supružnici koji su pokrenuli ovaj projekt, kažu da je u njihovim igračkama sve hrvatsko, od ideje do materijala.

Kupili su teren na Kukljanovu gdje planiraju preseliti proizvodnu i zaposliti još više djelatnika, a pokrenut je i projekt s jednom riječkom tvrtkom čiji će krajnji rezultat biti plasman riječkih igračaka na inozemno tržište.

Vlasnici male tvornice , supružnici Iva i Ivor govore kako igračke koje nastaju u njihovoj obiteljskoj tvornici nisu bilo kakve, jer pomno su osmišljene kako bi utjecale na sva područja dječjeg razvoja te su izrađene od prirodnog materijala, a osnovni sastojak recepta po kojem igračke nastaju je ljubav, jer, kako objašnjavaju supružnici Iva i Ivor, ako nešto volite i zagrizete u to onda ne možete biti neuspješni.

Njihove su igračke drvene, obojane ekološkim bojama, osmislili su ih stručnjaci i isprobane su u dječjoj igri. U širokoj paleti proizvoda koje nude ima doslovce svega, od puzzli do učenja o recikliranju otpada, sunčevom sustavu, godišnjim dobima, geografiji, slovima ili pak ljudskom tijelu.

Početnu ideju dobili su jer su željeli kupiti za kćer drvenu slovaricu, a onda su shvatili da na tržištu ne postoji hrvatska abeceda. Našli su englesku i njemačku abecedu, ali ne i hrvatsku i tada im je sinulo da bi je mogli sami izraditi, objašnjava Ivor.

U dvije godine, koliko postoji tvrtka Linit Design, čiji je vlasnik Ivor, a direktorica Iva, nastalo je tako više od 300 različitih igračaka, a ponuda se stalno nadopunjuje. U prosjeku, svakih desetak dana, kaže Ivor, stvori se nova igračka, a onda se ona pomno promatra. Točnije promatra se njena upotreba, a za to su zadužena upravo djeca, jer Iva je odgajateljica u čijoj vrtićkoj grupi ne nedostaje pametnih Linit Design igračaka. Isprobavanje igračke u praksi podrazumijeva i prihvaćanje sugestija korisnika, a prije nego završni proizvod dođe na tržište on se u skladu s prijedlozima predškolaca dorađuje, popravlja i mijenja. U konačnici na tržište izlazi jedinstven i savršen proizvod koji potiče zabavu, istraživanje, kritičko promišljanje, snalaženje u novim situacijama te uspjeh u svakodnevnom životu i svim kasnijim etapama institucijskog života.

Uložili su ušteđevinu, Ivor, koji je po struci strojarski tehničar, dao je otkaz u struci i mjesto komercijalnog direktora zamijenio je trlišem te se posvetio izradi igračaka i u konačnici dokazao da je njihova ideja itekako održiva.

Do sada su proizveli desetak tisuća igračaka i sve su one prodane putem internet trgovine, jer fizička prodaja, kaže, zbog prevelikih trgovačkih marži nije opcija.

Ne želimo da naš proizvod bude preskup i nedostupan roditeljima, a trgovačke su marže takve da bi kupac gotovo duplo više platio proizvod nego sada. Stoga smo odlučili da ostajemo isključivo na internet trgovini, poštom naš proizvod u nekoliko dana stiže do kupca, a velikom prednošću smatramo i to što uvijek možemo nadomjestiti dio igračke koji se izgubi. Nedavno nas je kontaktirala jedna škola iz Varaždina, jer im se na karti Hrvatske izgubio »Čakovec« i mi smo im taj dio odmah poslali. To je naša prednost. Ne morate kupovati cijelu igračku jer ste izgubili dio. Trudimo se imati kvalitetan proizvod koji je u cijelosti hrvatski proizvod, od ideje do materijala od kojeg je napravljen i na taj način pokušavamo konkurirati uvoznim igračkama. Pored toga, naš je proizvod jedinstven, navodi Ivor.

U dvije godine igračke iz Linit svijeta ušle su u mnoge domove diljem Hrvatske, s njima se igraju i uče predškolci, ali i školarci, a unatoč tome što krovne obrazovne institucije ne prepoznaju baš najbolje što sve dijete s pomno osmišljenom didaktičkom igračkom može, vrijednost riječkih igračaka prepoznaju stručnjaci, jer rado ih koriste odgojitelji, učitelji, logopedi, a surađivalo se i s riječkim Učiteljskim fakultetom.