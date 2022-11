U OPASNE VOJNE ‘IGRE’ UKLJUČUJE SE SVE VIŠE ZEMALJA! Sve su glasnije nuklearne prijetnje: ‘Tu su svi nužni preduvjeti za eskalaciju’

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Sigurnosno stanje u regiji pogoršava se proporcionalno rastu napetosti između SAD-a i Zapada s jedne, i Rusije i Kine s druge strane. Ove opasne vojne „igre“, u koje se uključuje sve više zemalja (Japan, Australija, a vjerojatno će im se prije ili kasnije priključiti i pojedine članice NATO-a iz Europe koje su sada ipak primorano fokusirane na Ukrajinu i Rusiju) – imaju sve nužne preduvjete za eskalaciju, poglavito kad im se pridoda i Tajvan.

Sigurnosna nestabilnost nije nikakva posebna novost kada je u pitanju Korejski poluotok. To je činjenica koja traje još od korejskog građanskog rata (1950.-1953.), preko opasnog razdoblja Hladnog rata, sve do današnjih dana – s većim ili manjim bljeskovima ili amplitudama pojedinih stabilizacijskih elemenata koji uključuju određene pregovorne procese po pitanju razoružanja i sl., kako između dviju Koreja tako i Pjongjanga i ostalih sila, prije svega Washingtona (kako je to bilo u vrijeme Trumpove administracije kada su održana dva summita između Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Singapuru i Vijetnamu).

Međutim, u kontekstu sve opasnijeg globalnog geopolitičkog i geosigurnosnog stanja i sukoba na relaciji Istok-Zapad (tzv. kolektivni Zapad protiv Rusije i Kine) spomenuta permanentna nestabilnost teži prema svom opasnijem i nepredvidljivijem obliku odnosno dimenziji.





Prijetnje Pjongjanga

Naime, sve je vidljivije kako SAD i njegovi azijski saveznici – prije svega Južna Koreja i Japan vojnim vježbama i retorikom „podižu letvicu“ pritisaka na Pjongjang, dok s druge strane Kina (tradicionalno) i nakon dugo vremena Rusija – otvoreno staju na stranu Sjeverne Koreje i jamče joj sigurnost.

Dakle, razvidno je da se iz nekog razloga nastoji destabilizirati ionako krhko sigurnosno stanje na Korejskom poluotoku izvođenjem brojnih vježbi i „protuvježbi“ kao i lansiranjem krstarećih proijektila, ili pak dovlačenjem nosača zrakoplova u nemirne vode isto tako nemirne regije u kojoj se oštro prelamaju interesi najvećih vojnih i nuklearnih sila svijeta.

O tome svjedoči i današnja vijest prema kojoj je sjevernokorejsko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo Sjedinjene Države da se pripremaju za nuklearni rat sa Sjevernom Korejom i da namjerno pogoršavaju stanje na Korejskom poluotoku. Pri tom je zaprijetilo Washingtonu da će „platiti“ ukoliko uporabi silu protiv Pjongjanga. To se povezuje s „velikim vojnim vježbama koje su Sjedinjene Države i njihovi sateliti poduzeli ove godine gotovo svakodnevno“ i zbog čega je „Korejski poluotok pretvoren u vruću točku gdje su vojne napetosti najveće u svijetu“. O tome javlja sjevernokorejska agencija KCNA.

“Sve činjenice jasno pokazuju da je scenarij američkog nuklearnog rata protiv Sjeverne Koreje ušao u završnu fazu… Sjedinjene Države… moraju biti spremne platiti jednaku cijenu u slučaju pokušaja uporabe sile… Ako SAD i dalje pribjegnu ozbiljnoj vojnoj provokaciji, razmotrit ćemo ozbiljnije korake odmazde.”, navodi se u priopćenju.

‘Konstantne’ vojne vježbe

U tom se kontekstu spominje upravo ono o čemu je bilo riječi u gornjem dijelu teksta: zajedničke američke i južnokorejske vojne vježbe koje su započete još u travnju, nakon čega je uslijedila vojna vježba Ulchi Freedom Shield u kolovozu. Poslije toga, kako navodi Pjongjang, saveznici nisu prestali provoditi neke oblike vježbi, bilo na moru ili u zraku, uključujući i sudjelovanje nuklearnog nosača zrakoplova.

Od 17. do 28. listopada održane su godišnje velike vježbe južnokorejske vojske, a od 31. kolovoza do 4. studenoga održava se najveća zajednička američko-južnokorejska zrakoplovna vježba Vigilant Storm.









Ona uključuje sudjelovanje oko 140 zrakoplova južnokorejskih zračnih snaga, uključujući lovce F-35A, F-15K, KF-16, zrakoplov za punjenje gorivom KC-330, a s američke strane stotinjak zrakoplova, uključujući lovce F-35B , elektronički obavještajni zrakoplov EA-18, špijunski zrakoplov U-2. Osim toga, u vježbe se uključuju i postrojbe američkih marinaca, a po prvi put će se vježbama pridružiti zrakoplov cisterna KC-30A australskog ratnog zrakoplovstva i nevidljivi lovac F-35B iz zračne baze Iwakuni u Japanu.

Zabrinuti Japan strahuje od tri nuklearne sile koje ga okružuju

To jasno ukazuje na širenje spektra država uključenih u vojne „igre“ na ovom, ionako geografski skučenom i sigurnosno delikatnom prostoru u čijoj su pozadini najveće azijske zemlje Kina i Rusija (obje graniče sa Sjevernom Korejom i nemoguće je očekivati da će se u ovakvim globalnim geopolitičkim okolnostima, kakve su sada, one ikad odreći Sjeverne Koreje tj. dozvoliti da se ona integrira sa svojim južnim susjedom po bilo kojoj osnovi koja se protivi njihovim sigurnosnim interesima), dok je s druge strane najveći američki azijski saveznik – Japan, sa svojim nacionalnim interesima ali i sa svojim sigurnosnim strahovima zbog činjenice da čak tri zemlje u njegovom okružju posjeduju nuklearno oružje.

Osim toga, Tokio sa svima njima – i s Pekingom i s Moskvom i s Pjongjangom – pogoršava političke odnose, neposredno uključen u američke vanjskopolitičke strategije od kojih nikad ne može pobjeći i što je posljedica njegovog poraza u Drugom svjetskom ratu.









Ali vratimo se temi. Sjeverna Koreja na spomenute poteze s vojnim vježbama svojih suparnika odgovara raketnim testiranjima. Tako je od 25. rujna izvršila njih već devet, uključujući balističku raketu srednjeg dometa tipa Hwaseong-12, koja je preletjela Japan, preletjevši za Sjevernu Koreju rekordnih 4,5 tisuća kilometara na visini leta od 1000 kilometara. To je izazvalo buru negodovanja ali i zabrinutost službenog Tokija koji se osjeća ranjivijim nego ikad.

SAD i Zapad s jedne, Rusija i Kina s druge strane

Pjongjang je u posljednje vrijeme intenzivirao i topnička gađanja, vježbe zračnih snaga i taktičkih nuklearnih postrojbi. Ukupno je od početka godine Pjongjang izvršio 28 lansiranja projektila, od kojih su tri bila krstareća.

Nije teško zaključiti kako se sigurnosno stanje u regiji pogoršava proporcionalno rastu napetosti između SAD-a i Zapada s jedne, i Rusije i Kine s druge strane.

Ove opasne vojne „igre“, u koje se uključuje sve više zemalja (Japan, Australija, a vjerojatno će im se prije ili kasnije priključiti i pojedine članice NATO-a iz Europe koje su sada ipak primorano fokusirane na Ukrajinu i Rusiju) – imaju sve nužne preduvjete za eskalaciju. Kada im se pridoda i ne tako daleki Tajvan, jasno je koliko je sve ovo skupa eksplozivno i da vrlo lako može izmaći kontroli.

Uostalom, Pjongjang je svoju nepredvidljivost već dovoljno puta dokazao, najviše upravo onda kada ga se stišće uz zid.

