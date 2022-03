U OKUPIRANOM GRADU NESTAJE HRANE: Hersonu prijeti katastrofa. SAD procjenjuje: Ukrajinci se sada bore da vrate teritorij

Danas je 27. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavni ukrajinski grad Kijev i lučki grad Mariupolj su pod teškim napadima. Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi. Kremlj je objavio da nema osnove za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Američki predsjednik Joe Biden tvrdi da je Vladimir Putin “pod pritiskom” te da to povećava vjerojatnost da će Rusi koristiti kemijsko ili biološko oružje. Ruska vojska pozvala je ukrajinsku da položi oružje i napusti Mariupolj, ali ukrajinska je strana odgovorila da nema predaje.

Razvoj događaja pratite na našem portalu.

16:45 SAD: Ukrajinci se bore da povrate teritorij

Ukrajinske snage sada se bore za povratak svog teritorija, rekao je visoki dužnosnik američke obrane. Ukrajinske snage sada pokušavaju povratiti teritorij u posljednjih nekoliko dana koji su Rusi osvojili, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik, nazivajući ih “sposobnim i voljnim” za to. Dužnosnik je naveo primjere Ukrajinaca koji se bore za povratak Hersona, kao i guranja ruskih snaga sa sjeveroistoka Mikoljaiva. Dužnosnik je upozorio da SAD ne mogu reći jesu li ovi potezi dio “većeg operativnog plana” Ukrajinaca ili ne. Ukrajinska obrana bila je “spretna” i “agilna”, prema dužnosniku.

15:40 Glavni tajnik UN-a: Vrijeme je da se okonča ovaj apsurdni rat

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je danas kako bi rat u Ukrajini mogao izazvati globalnu krizu gladi i ocijenio kako je vrijeme da se okonča ovaj apsurdni rat.

” Čak i ako Mariupolj padne, Ukrajinu se ne može osvojiti grad pod grad, ulicu po ulicu, kuću po kuću. Taj rat ne može se dobiti. Prije ili kasnije, s bojišta će se morati prijeći za pregovarački stol. Vrijeme je da se prekine taj apsurdni rat”, naglasio je.

15:00 Ukrajina: 300.000 ljudi ostaje bez hrane u Hersonu

Oleg Nikolenko, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je da oko 300.000 ljudi u okupiranom južnom gradu Hersonu ponestaje hrane i medicinskih zaliha. Grad Herson bio je prvi veći ukrajinski grad koji je pao u ruke ruskih trupa nakon što su 24. veljače napale Ukrajinu.

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late!

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2022