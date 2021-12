U Njemačkoj od danas stupile nove strože mjere. Pogledajte što se sve ne smije

Autor: Dnevno

Danas su na snagu na čitavom teritoriju Njemačke stupile mjere rotiv pandemije covida-19 dogovorene 21. prosinca, koje su usmjerene na ograničavanje kontakata u svrhu onemogućavanja širenja omikron varijante koronavirusa.

Tako vrijedi pravilo okupljanja najviše deset osoba, ne računajući djecu mlađu od 14 godina, a to pravilo vrijedi bez obzira na to radi li se o cijepljenim ili necijepljenim osobama. U slučaju da se radi o necijepljenima tada dodatno vrijedi pravilo da se kod okupljenih osoba smije raditi o jednom kućanstvu i najviše dvije osobe koje pripadaju nekom drugom kućanstvu.

Isto tako zatvoreni su svi klubovi i diskoteke s iznimkom saveznih pokrajina-gradova Berlin i Hamburg, a sportske manifestacije se od utorka održavaju pred praznim tribinama. Okupljanja na otvorenom su dozvoljena do 200 osoba samo uz primjenu dozvole pristupa cijepljenima ili onima koji su preboljeli virus. Isto vrijedi i za kulturna događanja poput kina ili kazališta.

Mjere savezne i pokrajinskih vlada saveznim pokrajinama omogućavaju uvođenje dodatnih mjera u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. Tako su već sad u mnogim pokrajinama na istoku Njemačke zatvorena kina i kazališta ali i sportski objekti poput bazena. Pristup ugostiteljskim objektima je u pravilu dozvoljen samo onima koji su cijepljeni ili koji su preboljeli koronavirus.

Državni epidemiološki institut Robert Koch u utorak bilježi nagli porast oboljelih od koronavirusa koji su se zarazili novom omikron varijantom. Zabilježeno je 10.400 zaraženih omikronom što je porast od 45 posto u usporedbi s ponedjeljkom.