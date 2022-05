U MARIUPOLJU VREBA OPASNOST OD ‘PLAVE SMRTI’! WHO upozorava na tešku zaraznu bolest: Prijete pojave mnogih infekcija

Autor: Dnevno.hr

Šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu oglasio je u utorak alarm zbog pružanja zdravstvene skrbi u Ukrajini tijekom rata s Rusijom i pozvao na istragu o više od 200 napada na zdravstveni sustav.

Hans Kluge, regionalni direktor WHO-a za Europu, rekao je da svaki treći pacijent ima problema s pristupom lijekovima, svaki peti u zoni sukoba treba psihološku pomoć, seksualno nasilje je u porastu i postoji opasnost od izbijanja kolere.

“Do danas, WHO je potvrdio 226 napada na zdravstvo u Ukrajini. To su skoro tri napada dnevno od 24. veljače. Najmanje 75 ljudi je poginulo, a 59 je ozlijeđeno”, rekao je Kluge na konferenciji za novinare u Kijevu. Opisujući situaciju u kojoj se takvi napadi mogu nekažnjeno provoditi kao uvredu za predanost i integritet zdravstvenih radnika, rekao je: “Ovi napadi nisu opravdani, oni nikada nisu u redu i moraju se istražiti.”





“Nijedan zdravstveni djelatnik ne bi trebao pružati zdravstvenu skrb na ivici noža”, dodao je Kluge, a prenosi Reuters.

Rusija je zanijekala da je ciljala civile u, kako naziva, specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

Jarno Habicht, predstavnik WHO-a u Ukrajini, rekao je da su objekti primarne zdravstvene zaštite, bolnice i vozila hitne pomoći oštećeni u napadima od početka ruske invazije 24. veljače. Dodao je kako je dodatna zabrinutost pandemija COVID-19 za koju je rekao da nije gotova u Ukrajini. Pohvalio je državni program cijepljenja protiv COVID-a, ali je rekao da bi se njegov opseg trebao povećati i ojačati sustav otkrivanja.

‘U Mariupolju opasnost od kolere’

Voditeljica za incidente u Ukrajini, Dorit Nitzan, WHO-a, rekla je da je južni grad Mariupolj, koji sada kontroliraju ruske snage nakon tjedana opsade i teškog bombardiranja, među okupiranim područjima gdje postoji opasnost od kolere.

“Mnoge cijevi su oštećene, a dobivamo informacije s terena da su na ulicama bare i da su pomiješane kanalizacija i voda za piće”, rekla je Nitzan, prenosi Ukrinform. Prema njenim riječima, WHO to ocjenjuje kao ogromnu prijetnju od pojave mnogih infekcija, uključujući koleru.

Dodala je da ta organizacija priprema cjepiva za koleru i da blisko surađuje s nevladinim organizacijama i partnerima koji mogu doći u Mariupolj i podržati ljude.









‘Plava smrt’ širi se konzumiranjem zagađene vode

Kolera je zarazna bolest tankoga crijeva koju uzrokuje bakterija Vibrio cholerae. Kolera se širi pijenjem zagađene vode, konzumiranjem morskih rakova, školjki i riba te druge hrane zagađene izlučevinama zaraženih ljudi.

Simptomi, koji počinju 1 do 3 dana nakon zaraze s bakterijom, kreću se od blage nekomplicirane epizode proljeva do teške bolesti koja može dovesti do smrti. Neki zaraženi ljudi su bez simptoma. Učinci koje ostavlja na tijelo donijeli su joj zloglasno ime – Plava smrt; nazvana je i pseća smrt, plavi teror, crna kolera.

Tijekom 19. stoljeća kolera se proširila svijetom iz svog izvornog rezervoara u delti Gangesa u Indiji. Šest sljedećih pandemija ubilo je milijune ljudi na svim kontinentima. Sedma pandemija započela je u Južnoj Aziji 1961., dosegnula Afriku 1971. i Ameriku 1991. Kolera je danas endemska u mnogim zemljama, piše WHO.