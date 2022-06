U Kolumbiji se tijekom borbe s bikovima srušio stadion, ima poginulih i stotine ozlijeđenih

Najmanje je četiri osobe poginulo, dok je nekoliko stotina ranjeno nakon urušavanja tribina stadiona tijekom borbe s bikovima u Kolumbiji.

Sve se dogodilo na stadionu u okrugu El Espinal.

At least four people killed, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia; president-elect warns against further shows pic.twitter.com/PIqAUdyKNG





