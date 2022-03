‘U IME BOGA PREKLINJEM VAS ZAUSTAVITE TAJ POKOLJ! Ubijen američki novinar. Civili pokopani u masovnoj grobnici kod Kijeva

Danas je 18. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rano jutros snažne eksplozije zatresle su grad Lavov na krajnjem zapadu države, sok je u Kijevu srušen dron s tri kilograma eksploziva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je rekao da je dosad u borbama poginulo oko 1.300 ukrajinskih vojnika. Situacija u južnom gradu Mariupolju sve je teža, ruske ga trupe drže pod opsadom, a polako se kreću prema njegovu središtu koje je većim dijelom razoreno. Rusija je zaprijetila SAD-u, kažu da će konvoji koji šalju oružje Ukrajini biti tretirani kao vojne mete. Oko 13 tisuća ljudi evakuirano je u subotu iz brojnih ukrajinskih gradova, što je dvostruko više nego dan ranije, rekla je potpredsjednica ukrajinske Vlade Iryna Vereshchuk.

Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

16:15 Ukrajina: U Mariupolju je do sada ubijeno najmanje 2187 osoba

Gradsko vijeće opkoljenog grada Mariupola priopćilo je da je u sukobu do sada ubijeno najmanje 2187 stanovnika, prenosi Reuters. “U (posljednja) 24 sata dogodila su se najmanje 22 bombardiranja civilnog grada”, dodaje se u priopćenju.

“Na Mariupolj je već bačeno preko 100 bombi”, kažu. Lučki grad je bio poprište teškog granatiranja od početka invazije, a ruske snage blokirale su izlazne rute, opskrbe električnom energijom i pristup vodi. Pomoć je trenutno na putu prema gradu.

15:50 Prosvjedi u Hersonu

Prosvjedi su nastavljeni u Hersonu, na istoku Ukrajine, koji je trenutno okupiran od strane ruskih snaga. Do njih je došlo nakon vijesti da Rusija planira organizirati lažni referendum. Ako bude tako, mogla bi stvoriti još jednu otcijepljenu regiju, poput onih u Donjecku i Lugansku, i postaviti administraciju koju podržava Rusija.

Several thousand Kherson residents went to the peaceful rally in a temporarily occupied city on March 13.–Suspilne Kherson https://t.co/asRsgnq4Cd pic.twitter.com/ZAHwAESPLx

15:15 Pokopano 67 osoba u grobnici kod Kijeva, traju napori za evakuaciju iz Mariupolja

Pokopano je 67 civila u masovnoj grobnici u ukrajinskoj Buči u blizini Kijeva, području koje je bilo poprište žestokih borbi. Video koji je objavila novinska agencija UNIAN pokazuje kako se tijela u crnim plastičnim vrećama prebacuju iz kamiona u jamu. U pozadini je crkva. Liječnik je rekao da nisu identificirane sve žrtve, pišu ukrajinski mediji. Stambene zgrade uništene su u granatiranju u gradu sjeverozapadno od Kijeva, navode.

Ranije je video koji prikazuje masovnu grobnicu u opkoljenom gradu Mariupolju dospio na naslovnice diljem svijeta i prikazao posljedice ruske invazije koja je započela 24. veljače. UN je nedavno objavio da je ubijeno više od 570 civila, ali ukrajinska vlada vjeruje da je broj mrtvih puno veći. Gotovo 125.000 ljudi evakuirano je humanitarnim koridorima iz zona sukoba u Ukrajini, rekao je predsjednik Volodimirr Zelenski u video obraćanju u nedjelju. “Danas je ključna zadaća Mariupolj”, rekao je. Humanitarni koridor sada je nekih 80 kilometara udaljen od tog južnog lučkoga grada koji je danima razaran ruskim napadima, a stanovnici, kojih je prije rata bilo oko 400.000, opkoljeno je bez hrane, vode, lijekova.

14:30 Papa: U ime Boga preklinjem vas: zaustavite taj pokolj!

Papa Franjo zatražio je u nedjelju prestanak neprihvatljivog oružanog napada na Ukrajinu i zavapio “prekinite pokolj!” U dosad najoštrijim komentarima od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, Papa je nakon nedjeljnog Angelusa zatražio prestanak barbarskog bombardiranja bolnica i drugih civilnih ciljeva bez ikakvih valjanih strateških razloga. “U ime Boga preklinjem vas: zaustavite taj pokolj!”, rekao je Sveti Otac.

14:00 Ubijen novinar New York Timesa

Novinar New York Timesa ubijen je u blizini Kijeva, rekao je to šef regionalne policije. Riječ je nagrađivanom videu novinaru Brentu Renaudu, koji je upucan kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina, pišu svjetski mediji. Još jedan novinar koji je bio s njime je ranjen te je prebačen u bolnicu.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022