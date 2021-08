MUČNA PRIČA: Posljednji Britanac u Kabulu privatnim avionom preveo 200 životinja u London, OVO ĆE VAS RASPLAKATI

Autor: Tea Šojat

Osnivač organizacije za zaštitu žitovinja Nowzard u Kabulu, kraljevski marinac Pen Farthing, napustio je Kabul kao posljednji britanski državljanin koji se tamo nalazio. No, na londonsko tlo privatnim avionom kojeg je sam unajmio novcem kojeg je sakupio, nije došao sam. Sa sobom je doveo oko 200 životinja koje je izvukao iz Aganistana.

Osim 94 pasa i 79 mačaka, Farthing je u avion ukrcao i 125 kilograma suhe pseće hrane, 72 konzerve, 270 litara vode, 12 velikih rola papirnatih maramica te 20 boca dezinficijensa. Životinje su prebačene Heathrow u Londonu, zbog procesa karantene.

View this post on Instagram A post shared by Pen Farthing (@penfarthing)

Nažalost, Farthing je sa sobom mogao povesti samo životinje, dok je Afganistance koji su radili u njegovoj udruzi morao ostaviti u Kabulu, doslovno na samoj liniji zračne luke preko koje nisu bili pušteni dalje.

“Toliko me rastužilo što sam ih morao ostaviti. Neki od njih išli su sa mnom do zračne luke, no nisu smjeli prijeći liniju. Bilo je jako puno suza kada smo se opraštali i osjećam se jako tužno, no drago mi je što sam barem uspio životinje odvesti na sigurno”, kazao je za britanske medije.









Farthing je nastavio sa svojom misijom u Londonu, te je uspješno nastavio tražiti nove domove za životinje o kojima skrbi.

View this post on Instagram A post shared by Pen Farthing (@penfarthing)







Prije tjedan dana Farthing je podijelio i uznemirujući video iz Kabula, koje opisuje opasno stanje u kojem se tamo nalaze civili, ali i video neobjašnjivo praznog aviona iz Kabula.

View this post on Instagram A post shared by Pen Farthing (@penfarthing)