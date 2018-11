Turski vojni helikopter pao u centru Istanbula: Četvero vojnika smrtno stradalo

Četiri turska vojnika su poginula, a jedan je ranjen nakon pada vojnog helikoptera u centru Istanbula, javlja CNN Turk.

Na snimci se vidi kako je helikopter pao u četvrti Sancaktepe, na azijskoj strani grada.

💥A #Turkish military chopper has crashed into a busy residental area in #Istanbul. Casualties among soldiers.

via @haskologlu pic.twitter.com/L2mm5pBPS2

— tahtakuşlar (@taylieli) November 26, 2018