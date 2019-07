Trumpu prekipjelo: javno izvrijeđao britanskog veleposlanika na svom Twitteru

AMERIČKI predsjednik Donald Trump je britanskog veleposlanika Kima Darrocha, s kojim je zaratio nakon što je taj diplomat u povjerljivom dopisu vladi izvrijeđao Trumpovu administraciju, nazvao “vrlo glupim tipom”.

“Ćaknuti veleposlanik kojeg je Ujedinjena Kraljevina natovarila SAD-u nije netko s kim smo oduševljeni. Jako glup tip”, napisao je Trump na Twitteru iako je dan ranije poručio da se “više neće baviti” britanskim veleposlanikom.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 July 2019