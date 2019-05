TRUMP ZAPRIJETIO IRANU: ‘To će biti kraj te države!’

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je odlučno zaprijetio Iranu uništenjem ako napadne američke interese.

Napetost između Washingtona i Teherana naglo je porasla kad je SAD objavio da u Perzijski zaljev šalje nosač zrakoplova “Abraham Lincoln” i bombardere B-52, opravdavajući taj potez iranskom “prijetnjom”.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 May 2019